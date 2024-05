Com mais de 70% da população brasileira não dormindo bem, segundo estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o consumo de Zolpidem, medicamento agente hipnótico indicado no tratamento da insônia, preocupa especialistas. As 13,6 milhões de caixas dessa medicação vendidas em 2018 deram lugar a estatísticas acima dos 20 milhões anuais, de acordo com a Anvisa. O aumento fez com que recentemente o órgão anunciasse que a partir de agosto o medicamento será vendido como tarja preta, devido a possibilidade de desenvolver dependência e provocar a realização de ações das quais o paciente não se lembra no dia seguinte, alucinações e sonambulismo, atividades extremamente perigosas.

Como alternativa ao medicamento, o mercado de produtos para bem-estar desenvolveu alternativas, algumas delas naturais, que podem substituir o medicamento para aqueles que se fazem uso do remédio sem recomendações médicas.

Dreamz – 30 doses por R$137,90

Criado pela empreendedora e mãe Julia Camara, que como muitas mães perdeu noites de sono no primeiro ano de vida do primeiro filho, o Dreamz é o primeiro achocolatado noturno do Brasil com função direta no sono. Aprovado pela Anvisa, ele é feito com dez ingredientes naturais que promovem noites reparadoras de sono profundo, resultando em mais disposição e energia no dia seguinte. Os ingredientes incluem Melatonina, Triptofano, Inositol, Magnésio, Glicina, Cromo, Treonina, Taurina, Vitamina B1 e Vitamina B2. Juntos, esses componentes trabalham para proporcionar uma melhora significativa na qualidade do sono, sem causar dependência ou efeito rebote.

Além de ser uma opção saudável, o Dreamz não contém adição de açúcar e possui apenas 25kcal, tornando-se uma alternativa para quem busca uma noite de sono reparador e, consequentemente, dias com mais produtividade, concentração e alegria. O sabor, segundo Julia, é proposital para trazer lembranças da infância, quando tomavam achocolatado antes de dormir, e também para saciar a vontade de comer doces a noite, com um achocolatado que além de não engordar, ajuda a emagrecer por meio de boas noites de sono.

Koala – 22 doses por 139,80

Com a recomendação de consumir 12 gramas por noite, o Koala vem em uma embalagem de 264 gramas que promete um sono restaurador. Os ingredientes incluem TCM, Vitamina A, Vitamina D e E, Goma Acácia (Fibregum B®), Inulina, Zinco, Vitaminas do Complexo B e Picolinato de Cromo. Entre os diferenciais, está a não presença de Melatonina.

SuperSono – 22 doses por R$129,90

Criado pela Desinchá, o SuperSono promete ser uma opção saudável de suplementar vitaminas e aminoácidos com um sabor de chocolate suiço. A fórmula inclui Melatonina, Magnésio, L-triptofano e outros ingredientes, que prometem uma noite tranquila e regenerativa. O produto é vendido como baixo em calorias e sem glúten.