Cuidados simples, como alimentação natural e exercícios físicos, podem evitar doenças graves, como o câncer, por exemplo. As estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA) previam 704 mil casos da doença no Brasil até 2025. O número é elevado e assusta ainda mais quando levamos em conta que as pessoas entram em contato com agentes cancerígenos todos os dias, seja ao caminhar na rua, ao se alimentar de forma inadequada ou ao manter hábitos não saudáveis.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com Anaor Neto, profissional da área de clínica médica no AmorSaúde, “casos de câncer poderiam ser prevenidos com mudanças no estilo de vida”. A fala do médico é respaldada pelo INCA, que aponta que a alteração de hábitos pode evitar entre 30% e 50% dos casos de câncer. Além de uma alimentação mais saudável e de evitar a exposição ao sol, o profissional lista que outros cuidados são essenciais.

10 ações diárias para prevenir o câncer

Anaor explica que o desenvolvimento do câncer tem múltiplas causas e que expor o corpo constantemente a agentes carcinogênicos provoca mutações no DNA, o que acarreta a doença. “Hábitos como o tabagismo, tomar sol sem proteção, o consumo excessivo de ultraprocessados e o sedentarismo criam um microambiente favorável ao desenvolvimento do câncer”, ele resume.

De acordo com o médico, essas ações geram um estado de inflamação crônica de baixo grau no organismo e aumentam a circulação de radicais livres. “Esses fatores danificam os mecanismos de reparo do DNA e inibem a apoptose (morte celular programada), permitindo que células com mutações se reproduzam de forma desordenada”, o que caracteriza o câncer.

Para evitar a criação desse ambiente no corpo, o médico recomenda 10 práticas que podem prevenir o câncer:

1. Evitar o hábito de fumar: o cigarro possui cerca de 70 substâncias que podem causar câncer e provocar danos ao DNA, prejudicando não apenas o pulmão. De acordo com Anaor: “Não existe consumo seguro de tabaco. Parar de fumar é a medida isolada mais eficaz para reduzir o risco de câncer”;

2. Diminuir o consumo de álcool: após ser consumido, o álcool é metabolizado em acetaldeído, um composto que impede o reparo do DNA e facilita a entrada de outras substâncias cancerígenas nas células. O médico recomenda um consumo moderado de bebidas alcoólicas para evitar a doença;

3. Mantenha o peso sob controle: “a obesidade é considerada um dos principais fatores de risco para o câncer que podem ser evitados”, explica o médico. O profissional argumenta que um Índice de Massa Corporal (IMC) saudável reduz processos inflamatórios causados pela gordura;

4. Pratique atividades físicas: o sedentarismo potencializa o ganho de peso e prejudica o metabolismo da glicose, o que aumenta a resistência à insulina e pode causar câncer. Por outro lado, praticar pelo menos 150 minutos de atividade física por semana regula os níveis de insulina;

5. Consuma produtos naturais: Anaor explica que “fibras e fitoquímicos presentes em vegetais ajudam a eliminar toxinas do corpo”. Sendo assim, um prato rico em folhas e frutas pode ajudar a evitar o câncer;

6. Evite ultraprocessados: alimentos como presunto, salsicha e bacon contêm nitritos e nitratos, substâncias que, sob altas temperaturas, transformam-se em nitrosaminas, compostos altamente agressivos à mucosa gástrica e intestinal;

7. Use protetor solar: o dano causado pelos raios ultravioleta, emitidos pelo sol, é o principal fator de risco para o câncer de pele. Por isso, o uso de protetor solar e de roupas que bloqueiam a radiação solar reduz o risco de desenvolver a doença;

8. Mantenha a vacinação em dia: vacinas contra o HPV e a hepatite B são responsáveis por imunizar e prevenir casos de câncer no colo do útero, no fígado e na garganta;

9. Observe sinais do corpo: pintas que mudam de cor, nódulos novos ou perda de peso superior a cinco quilogramas sem causa aparente são possíveis sinais de câncer que devem ser investigados;

10. Faça exames médicos: exames como a mamografia, a colonoscopia e o Papanicolau aumentam drasticamente as chances de cura, podendo chegar a índices superiores a 95% em diagnósticos precoces.

O médico explica que, ao seguir essas dicas, é possível evitar inflamações, desintoxicar o organismo e reduzir a exposição a substâncias danosas, o que diminui o risco de câncer. Porém, mesmo ao adotar os cuidados descritos acima, ainda é necessário prestar atenção aos sinais emitidos pelo corpo.

Sinais de alerta para o câncer

Anaor afirma que existem algumas “bandeiras vermelhas” emitidas pelo corpo que podem indicar a necessidade de procurar um médico e realizar exames preventivos.

“Estar sempre cansado, perceber mudanças nos hábitos intestinais ou urinários, apresentar feridas que não cicatrizam e nódulos nos seios e nos testículos são sinais de alerta que não podem ser ignorados”, explica.

O médico também ressalta a importância de realizar autoexames, como a checagem de nódulos nos seios. Em casos em que há histórico familiar, o cuidado deve ser redobrado. “Nessa situação, o paciente deve manter o rastreamento sistemático e fazer exames como mamografia, Papanicolau e colonoscopia após os 45 anos”, lista o profissional.

Sobre o AmorSaúde

O AmorSaúde é a maior rede de clínicas médico-odontológicas do Brasil, com mais de 500 unidades ativas em todo o território nacional. Fundada com a missão de oferecer saúde de qualidade a preços acessíveis, a rede realiza mais de 18 milhões de consultas por ano, mais de um milhão de procedimentos odontológicos e mais de 35 milhões de exames, em parceria com os maiores laboratórios do país. Com estrutura moderna, multicanalidade e foco em atendimento humanizado, a rede oferece consultas presenciais, telemedicina, exames laboratoriais e de imagem, odontologia e encaminhamento para cirurgias eletivas.