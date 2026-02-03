O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana, solicitando informações e providências da prefeitura sobre a atual situação da praça de esportes Gilberto Cremaso, na Vila Jones.

No documento, o parlamentar relata que em visita ao local constatou que as quadras esportivas e a piscina não se encontram em condições adequadas de uso, apresentando deterioração e falta de manutenção, o que impede o atendimento adequado à população. Outro ponto levantado pelo autor é o fechamento da praça aos fins de semana, o que – aliado às condições precárias de conservação – acaba favorecendo o acesso irregular de pessoas por meio do alambrado danificado. “O objetivo é assegurar que a praça de esportes seja efetivamente revitalizada e colocada à disposição da população em condições dignas, seguras e funcionais”, destaca o vereador.

No documento, Gualter questiona quais medidas vêm sendo adotadas para a manutenção periódica do local; os motivos pelos quais a piscina e as quadras não estão aptas para uso; e se existem laudos técnicos, relatórios de vistoria ou processos administrativos que tratem das condições estruturais do espaço. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária desta terça-feira (3). Se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

Talitha De Nadai cobra cronograma de poda e limpeza nas UBS de Americana

A vereadora Talitha De Nadai (PDT) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações detalhadas sobre o cronograma de serviços de poda, capinação e limpeza nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

De acordo com a parlamentar, pacientes e moradores relataram a presença de mato alto e a falta de manutenção em áreas externas de algumas unidades, situação que pode comprometer a segurança, a acessibilidade e as condições sanitárias dos espaços utilizados diariamente pela população. “As UBS são portas de entrada do sistema de saúde e precisam estar em condições adequadas para receber a população, especialmente em períodos de maior incidência de chuvas, quando o mato cresce mais rápido e os riscos aumentam”, destaca Talitha.

No requerimento, a autora questiona se existe um cronograma regular de manutenção; qual a periodicidade dos serviços em cada unidade; quando ocorreu a última manutenção nas UBS mencionadas e se há previsão de novas ações. Também solicita informações sobre a existência de canal específico para solicitação de manutenção; se os serviços são realizados por equipe própria ou empresa terceirizada, e se há planejamento para reforço da manutenção preventiva nas unidades de saúde.

