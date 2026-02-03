A comprovação da regularidade vem impressa na conta de água distribuída de porta em porta; até o final de fevereiro, todos os bairros serão visitados em Nova Odessa

Nesta segunda-feira (2/2) a Coden Ambiental, responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, inicia a entrega da Declaração Anual de Quitação de Débitos para mais de 25 mil residências e estabelecimentos na cidade. O documento atesta que todas as contas de água e esgoto vencidas em 2025 foram quitadas.

A comprovação da regularidade vem impressa na própria conta de água, distribuída de porta em porta. Quem optou por receber a fatura via Correios ou e-mail terá acesso à declaração da mesma forma. A distribuição é feita de forma escalonada, seguindo o cronograma de leitura dos hidrômetros realizado pela equipe da Coden durante o mês. Até o dia 25 de fevereiro, todos os bairros serão visitados.

A emissão da Declaração de Quitação Anual de Débitos atende à exigência da lei federal 12.007/2009, que permite ao consumidor descartar comprovantes de pagamento individuais, desde que guarde o documento anual. “Para receber a declaração, é preciso ter quitado todas as contas vencidas em 2025. Assim, o consumidor fica resguardado legalmente e pode organizar seus documentos com mais praticidade”, explicou Alexandre Rodrigues Rosa, chefe de Contas e Consumo da Coden.

Consumidores que ainda possuem débitos de 2025 pendentes podem solicitar a declaração após regularizarem sua situação junto à área de Atendimento ao Cliente da Coden. Para mais informações, a empresa disponibiliza diversos canais de atendimento:

• Ligação Gratuita 24h: 0800 771 1195 Coden

• WhatsApp: (19) 9 9599 7766 (2ª a 5ª feira: das 14h às 16h; 6ª feira: das 14h às 15h)

• Atendimento Presencial: Rua Eduardo Leekning, 550, Jardim Bela Vista (2ª a 5ª feira: das 8h às 16h; 6ª feira: das 8h às 15h)