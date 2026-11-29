Uma ação da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas foi realizada junto aos servidores da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Americana na manhã desta sexta-feira (27).

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A iniciativa é promovida pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Comitê Americana Por Elas, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e parceiros.

A atividade abordou o tema “Elas em Cena – Onde Gênero e Raça se Encontram no Enfrentamento às Violências” e foi conduzida pela psicóloga Alline Pereira da Silva, coordenadora do Comitê Americana Por Elas e técnica de referência de Políticas para Mulheres da SASDH.

O secretário de Habitação, Luiz Carlos Cezaretto, ressaltou a importância da iniciativa. “É importante que os funcionários tenham a oportunidade de esclarecer dúvidas e receber orientações sobre respeito, prevenção, direitos e tipos de violência, multiplicando as ações de conscientização pelo fim da violência contra a mulher junto aos seus familiares e à comunidade”, comentou.

21 dias

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, reforçou sobre a importância da abordagem para a conscientização de toda a sociedade.

“As ações dos 21 Dias de Ativismo estão mobilizando todos os públicos para o enfrentamento da violência contra as mulheres e meninas. É um tema que é tratado permanentemente, porém as ações são intensificadas neste período, visando reforçar as orientações e fortalecer as políticas públicas voltadas aos direitos das mulheres. Agradecemos a participação de todos e à equipe da Assistência Social e Direitos Humanos pela iniciativa”, afirmou.

A campanha faz alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado em 25 de novembro; ao Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, conhecido como Dia do Laço Branco, em 6 de dezembro; e ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro.

As ações seguem até o dia 4 de dezembro e incluem capacitação, apresentação de capoeira, exibição de filme e aula de autodefesa.

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