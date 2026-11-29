Americana registrou 31.792 admissões com carteira assinada de janeiro a agosto de 2026, segundo os microdados do Novo CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), compilados pelo site dodocumento.com. No mesmo período foram 31.206 desligamentos, o que deixou um saldo positivo de 586 vagas formais.

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O saldo só foi negativo em maio (−74), junho (−238) e julho (−122). O melhor resultado foi em fevereiro (+579 vagas), seguido de janeiro (+226).

Setores em Americana

O setor que mais contratou foi o de comércio e reparação de veículos, com 8.627 admissões e saldo de +300. Também ficaram no positivo indústria de transformação (+176), educação (+169) e água, esgoto e resíduos (+60). Fecharam no negativo atividades profissionais, científicas e técnicas (−76), alojamento e alimentação (−53) e informação e comunicação (−23).

Admissões, desligamentos e saldo por setor (janeiro a agosto de 2026):

– Comércio e reparação de veículos: 8.627 / 8.327 / +300

– Indústria de transformação: 7.346 / 7.170 / +176

– Atividades administrativas e serviços complementares: 4.945 / 4.910 / +35

– Alojamento e alimentação: 2.106 / 2.159 / −53

– Saúde e serviços sociais: 1.438 / 1.385 / +53



– Construção: 1.396 / 1.409 / −13

– Transporte, armazenagem e correio: 1.360 / 1.316 / +44

– Atividades profissionais, científicas e técnicas: 1.353 / 1.429 / −76

– Educação: 980 / 811 / +169

– Outras atividades de serviços: 697 / 662 / +35

Ocupações

A ocupação que mais contratou em Americana foi a de alimentador de linha de produção, com 2.637 admissões e saldo de +423. Depois vêm vendedor de comércio varejista (2.249), operador de caixa (1.075), auxiliar de escritório (1.056), faxineiro (997), auxiliar de logística (973), assistente administrativo (888) e atendente de lojas e mercados (865).

Os maiores saldos positivos foram de alimentador de linha de produção (+423), auxiliar de escritório (+153), operador de caixa (+109), lavador de veículos (+88), recepcionista (+87), ajudante de confecção (+78) e auxiliar de desenvolvimento infantil (+60). Na outra ponta, fecharam vagas promotor de vendas (−68), borracheiro (−60), supervisor de vendas comercial (−52) e assistente administrativo (−45).

O salário mediano de admissão na cidade foi de R$ 2.247, segundo os mesmos microdados, sem contar os contratos intermitentes e de aprendiz.

Para quem procura vaga

Há modelos de currículo prontos para algumas das ocupações que mais contrataram na cidade, com editor online e download em PDF ou Word, sem cadastro:

– Operador de caixa

– Servente d obras

13º salário

Pela Lei nº 4.749/1965, a primeira parcela do 13º vence em 30 de novembro e a segunda, em 20 de dezembro. O valor líquido de cada parcela, com os descontos de INSS e Imposto de Renda de 2026, pode ser calculado na calculadora de 13º salário.

Metodologia

Os números somam as movimentações declaradas no mês, as declarações fora do prazo e as exclusões, como faz o MTE nas divulgações oficiais. Os setores seguem a classificação de atividades econômicas (CNAE) usada pelo CAGED.

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