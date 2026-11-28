Prefeitura realiza limpeza de pontos atingidos por alagamentos em Americana

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A Prefeitura de Americana está realizando, desde a manhã desta sexta-feira (27), serviços de limpeza em trechos atingidos pelos alagamentos provocados pela elevação do nível do Ribeirão Quilombo e pelo consequente transbordamento registrado nesta semana, especialmente na extensão da Avenida Bandeirantes e vias adjacentes. Os trabalhos incluem a remoção de lama, detritos e galhos. As atividades seguirão nos próximos dias, com o objetivo de desobstruir as vias afetadas, possibilitar a liberação do tráfego e garantir a segurança da população.

Após a redução do nível das águas, equipes da Secretaria de Meio Ambiente, do Departamento de Água e Esgoto (DAE) e da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos passaram a atuar de forma coordenada para agilizar os serviços de limpeza e recuperação das áreas atingidas.

As equipes estão trabalhando na Avenida Bandeirantes, nos trechos sob os viadutos Centenário e Prefeito João Batista de Oliveira Romano; na Rua Bahia, nas proximidades do SESI e do Condomínio Guaicurus, e no cruzamento com a Rua Futim Elias; na Rua Anhanguera, nas proximidades do Mercado Municipal; e na Rua Carioba, entre a Avenida Doutor Antônio Lobo e a Avenida Bandeirantes.

A Defesa Civil continua monitorando os pontos atingidos e acompanhando os trabalhos de rescaldo. A Guarda Municipal também apoia as ações, contribuindo para a segurança e a integridade da população.

O trânsito já foi liberado no trecho da Avenida Bandeirantes em frente à Secretaria de Saúde e ao Corpo de Bombeiros, permitindo o fluxo de veículos pelo Viaduto Amadeu Elias no sentido bairro-Centro.

As sedes das secretarias de Saúde, de Obras e Serviços Urbanos, de Desenvolvimento Econômico e de Esportes, além da Defesa Civil, também foram afetadas e precisaram suspender temporariamente o atendimento presencial.

Medidas contra novos alagamentos

Na semana passada, a Prefeitura anunciou um pacote de obras que inclui a duplicação de vias e intervenções de drenagem para amenizar os impactos das enchentes no município.

A Administração Municipal também intensificou a cobrança junto à CPFL por medidas urgentes de desassoreamento da barragem do Ribeirão Quilombo, consideradas determinantes para o enfrentamento dos problemas relacionados às cheias.

Nesse contexto, o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA), do Ministério Público do Estado de São Paulo, protocolou, nesta terça-feira (24), um pedido de intervenção na ação judicial movida pela Prefeitura contra a CPFL Energias Renováveis S.A. Na ação, o município cobra providências para a limpeza e a desobstrução da barragem de Carioba, localizada no Ribeirão Quilombo.

A Administração Municipal vem alertando para o agravamento das enchentes em razão do assoreamento da barragem e da falta de manutenção do descarregador de fundo, que está completamente obstruído desde, pelo menos, dezembro de 2022.

Segundo estudos e levantamentos apresentados pela equipe técnica da Prefeitura, o acúmulo de sedimentos e a obstrução do dispositivo de descarga mantêm o nível da água permanentemente elevado, inclusive nos períodos de estiagem. Essa condição provoca o chamado efeito de remanso, que dificulta o escoamento das águas do Ribeirão Quilombo e favorece, na avaliação dos técnicos municipais, a ocorrência de inundações.

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