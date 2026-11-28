A pneumonia é uma doença que atinge principalmente crianças e idosos. De acordo com pesquisa publicada na Revista Fisioterapia Brasil, brasileiros com 80 anos ou mais representam 18,99% dos infectados, enquanto crianças de 1 a 4 anos correspondem a 17,14% dos casos. Apesar de os sintomas da enfermidade se assemelharem aos da gripe, a pneumonia representa um risco maior para o paciente e deve ser tratada com maior urgência.

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Segundo Carlos Mitre, médico na área de clínica médica no AmorSaúde, “alguns grupos precisam ter atenção redobrada, pois estão mais vulneráveis a complicações devido à pneumonia. Os idosos acima de 60 anos, as crianças menores de 2 anos, as gestantes, as pessoas com doenças crônicas, como diabetes e asma, os pacientes imunossuprimidos e os fumantes são os principais, mas o cuidado é necessário em todos os perfis”, resume.

Diferenças nos sintomas e tratamentos

“No começo, pneumonia e gripe costumam causar febre, tosse, mal-estar generalizado, dores no corpo e dor de cabeça. No entanto, a forma como evoluem é bem diferente”, explica Carlos. O médico detalha as causas das duas doenças e explica como diferenciá-las.

* Gripe : “causada pelo vírus Influenza, a doença chega de repente e é acompanhada de coriza, espirros, dor de garganta e dores musculares intensas, além de uma tosse que costuma ser mais seca”, esclarece.

* Pneumonia :

“pode ser provocada por bactérias, vírus ou fungos. A doença afeta diretamente os pulmões e tem como principais diferenciais a falta de ar, a dor no peito que piora ao respirar fundo e a tosse com catarro espesso, que pode ser amarelado, esverdeado ou até apresentar vestígios de sangue, além de febre mais persistente”, detalha.

Carlos esclarece que, no caso da gripe, o tratamento envolve o alívio dos sintomas e repouso. “Recomenda-se hidratação adequada e o uso de antitérmicos para diminuir a febre do paciente. É importante lembrar que antibióticos não combatem o vírus e, por isso, não são indicados para pessoas com gripe”, explica o médico.

O diagnóstico da pneumonia, no entanto, baseia-se na avaliação clínica e no exame físico, podendo exigir exames complementares como exames de sangue e radiografia de tórax, para confirmar a infecção nos pulmões e investigar a possível causa da doença. “Se a pneumonia for bacteriana, o uso de antibióticos prescritos pelo médico é indispensável e deve seguir as orientações profissionais, mesmo que o paciente apresente melhora nos primeiros dias”, explica.

Em casos de pneumonia causada por fungos, o médico pode recomendar medicamentos antifúngicos para combater esses organismos. Nos quadros mais graves, a internação hospitalar pode ser necessária. Por fim, quando a doença é causada por vírus, o tratamento pode ser semelhante ao da gripe, mas o acompanhamento médico continua sendo necessário.

Quando procurar ajuda?

“Para saber o momento certo de procurar ajuda, é preciso ficar atento aos sinais de alerta”, defende Carlos. Entre os sintomas que indicam a necessidade de procurar um médico, ele lista:

* Falta de ar ou respiração muito rápida;

* Dor intensa no peito;

* Febre alta por mais de três dias;

* Lábios ou dedos arroxeados;

* Confusão mental, especialmente comum em idosos.

“Entender e detectar esses sinais permite que o tratamento seja iniciado no momento adequado, evitando complicações e acelerando a recuperação”, explica Carlos. O médico ainda ressalta que, diante de qualquer sinal de piora repentina, é necessário buscar atendimento médico.

Sobre o AmorSaúde

O AmorSaúde é a maior rede de clínicas médico-odontológicas do Brasil, com mais de 500 unidades ativas em todo o território nacional. Fundada com a missão de oferecer saúde de qualidade a preços acessíveis, a rede realiza mais de 18 milhões de consultas por ano, mais de um milhão de procedimentos odontológicos e mais de 35 milhões de exames, em parceria com os maiores laboratórios do país. Com estrutura moderna, multicanalidade e foco em atendimento humanizado, a rede oferece consultas presenciais, telemedicina, exames laboratoriais e de imagem, odontologia e encaminhamento para cirurgias eletivas.