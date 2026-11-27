A paixão pelo Palmeiras vai movimentar mais uma vez Americana. A torcida palmeirense, por meio da Mancha Alvi Verde – Subsede Americana, está organizando uma grande festa para acompanhar a final da Copa Libertadores da América de 2026, entre Sociedade Esportiva Palmeiras e Estudiantes, da Argentina. Depois da mobilização realizada na decisão de 2025, a torcida volta a preparar uma estrutura especial para reunir palmeirenses de Americana e região em uma transmissão coletiva da grande final este sábado 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

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Neste ano, o evento será realizado no Complexo Poliesportivo Municipal Milton Fenley Azenha (Centro Cívico), localizado na Rua Sergipe, nº 230/250, no Jardim Colina, em Americana. A proposta é transformar o encontro em uma grande celebração esportiva, reunindo famílias, amigos e torcedores em um ambiente de confraternização, música e apoio ao Verdão.

Palmeiras e a torcida

Do Portal da cidade ao Ginásio do Zanaga, passando pelo Teatro de Arena, a Mancha Alvi Verde – Subsede Americana vem marcando presença e levando as cores verde e branco aos quatro cantos da cidade. Agora, a mobilização ganha mais um capítulo, com a expectativa de proporcionar aos palmeirenses uma festa à altura da importância da decisão continental.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes. A organização também está em tratativas com o Fundo Social para viabilizar uma entrada solidária, unindo a paixão pelo futebol a uma ação de solidariedade em benefício da comunidade.

“Mais uma vez estamos nos preparando para proporcionar um dia especial para nós, palmeirenses de Americana e região. Estamos ansiosos pela chegada desse dia e vamos fazer a nossa parte, do começo ao fim, incentivando o nosso Verdão rumo ao tetra da Libertadores. Queremos reunir nossa torcida, celebrar essa paixão e fazer uma festa bonita, como a nossa família Palmeiras merece”, destaca Vinicius Ferreira Leite, um dos diretores da Mancha Alvi Verde – Subsede Americana.

A Mancha Alvi Verde – Subsede Americana já iniciou a mobilização de seus integrantes e apoiadores para viabilizar a estrutura do evento. A entidade está aberta à participação de empresas, comerciantes, empresários e apoiadores interessados em contribuir como patrocinadores ou parceiros.