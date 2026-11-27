O especialista em marketing digital, inteligência artificial e Creator Parceiro da Meta no Brasil, Rafael Terra, lança Posicionamento Digital Vencedor: Como Aumentar Seu Valor Percebido e Se Tornar Inevitável na Internet (Actual/Alta Books, 172 páginas). A obra apresenta um método estruturado em cinco pilares — Clareza, Percepção, Autoridade, Encontrabilidade e Conversão — para ajudar profissionais e empresas a fortalecerem seu posicionamento, construírem autoridade e conquistarem relevância em um mercado cada vez mais influenciado pela inteligência artificial.

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Com ferramentas de IA, qualquer pessoa ou empresa consegue produzir textos, imagens e vídeos em poucos minutos. Nesse cenário, produzir conteúdo deixou de ser um diferencial competitivo. Ao mesmo tempo, o comportamento de busca está mudando: consumidores utilizam ChatGPT, Gemini e outros assistentes para pesquisar empresas, comparar soluções e buscar recomendações de especialistas.

O livro parte dessa transformação e propõe uma nova perspectiva para a construção de marcas: não basta ser visto nas redes sociais ou aparecer nos mecanismos de busca. É preciso construir uma presença digital consistente, capaz de ser reconhecida pelas pessoas e compreendida pelos mecanismos de busca e pelas inteligências artificiais.

“Marketing digital ensinou a aparecer. Posicionamento ensina a ser escolhido num mundo onde a IA cria tudo”, afirma Rafael Terra.

O método: cinco pilares do posicionamento digital

Em vez de tratar o posicionamento como uma questão exclusivamente estética ou de produção de conteúdo, o autor organiza a construção de uma marca forte em cinco dimensões complementares:

Clareza: definir uma mensagem central objetiva — pelo que a marca quer ser reconhecida, que problema resolve e para quem.

definir uma mensagem central objetiva — pelo que a marca quer ser reconhecida, que problema resolve e para quem. Percepção: escolher a categoria mental certa e ocupar um espaço próprio na mente do público, fugindo da comparação apenas por preço.

escolher a categoria mental certa e ocupar um espaço próprio na mente do público, fugindo da comparação apenas por preço. Autoridade: transformar conhecimento em provas visíveis de credibilidade, como livros, artigos, entrevistas, palestras e resultados.

transformar conhecimento em provas visíveis de credibilidade, como livros, artigos, entrevistas, palestras e resultados. Encontrabilidade: ser encontrado por mecanismos de busca (SEO), por inteligências artificiais (GEO e AIO) e pelos públicos certos, sem depender de uma única rede social ou algoritmo.

ser encontrado por mecanismos de busca (SEO), por inteligências artificiais (GEO e AIO) e pelos públicos certos, sem depender de uma única rede social ou algoritmo. Conversão: transformar reconhecimento e atenção em clientes e resultados de negócio.

A metodologia combina conceitos de psicologia cognitiva, neurociência da memória e mais de 20 anos de experiência do autor no mercado digital, com consultorias e projetos para mais de 600 marcas.

Cada capítulo termina com exercícios práticos, quadros-resumo e prompts de inteligência artificial para aplicação dos conceitos. A obra é direcionada a profissionais liberais, empreendedores, empresários, consultores, criadores de conteúdo e empresas que desejam aumentar seu valor percebido e fortalecer sua presença digital.

Serviço

Livro: Posicionamento Digital Vencedor: Como Aumentar Seu Valor Percebido e Se Tornar Inevitável na Internet

Posicionamento Digital Vencedor: Como Aumentar Seu Valor Percebido e Se Tornar Inevitável na Internet Autor: Rafael Terra

Rafael Terra Editora: Actual, selo do Grupo Editorial Alta Books

Actual, selo do Grupo Editorial Alta Books Páginas: 172 (1ª edição)

172 (1ª edição) Formatos: impresso e digital (ePub)

impresso e digital (ePub) Lançamento: novembro de 2026

novembro de 2026 ISBN: 978-6551831126 (ISBN-10: 6551831125)

978-6551831126 (ISBN-10: 6551831125) Preço: a partir de R$ 59,90

a partir de R$ 59,90 Onde comprar: Amazon Brasil, Livraria da Vila, Livraria da Travessa, Livraria Martins Fontes e demais livrarias parceiras.

Sobre Rafael Terra

Rafael Terra é especialista em marketing digital, posicionamento e inteligência artificial aplicada a negócios, palestrante, professor e escritor. É um dos Creators Parceiros da Meta no Brasil, acompanhando de perto as novidades de Instagram, Facebook, WhatsApp e Threads.

Com mais de 20 anos de atuação no mercado digital, já realizou consultorias e projetos para mais de 600 marcas, entre elas Mercado Livre, Novo Nordisk, Petronas, Coca-Cola, Sicoob, Bradesco, Braskem, Unimed, Red Bull, Intelbras, STIHL, Sicredi, Santander entre centenas de outras.

É professor de MBA e formação executiva em instituições como ESPM, PUC e USP. Como palestrante, soma mais de 800 apresentações em 18 estados brasileiros, incluindo duas participações no RD Summit, um dos maiores eventos de marketing e vendas da América Latina.

É também autor de outros quatro livros: Instagram Marketing, Autoridade Digital, Copywriting na Prática e Bem-Estar Digital.