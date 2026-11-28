A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste está com inscrições abertas para aulas gratuitas de forró e flashback, novas modalidades oferecidas por meio do Programa QualiVida, ação intersetorial que reúne atividades físicas com a orientação de profissional do esporte em espaços públicos do Município.

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As aulas de forró ocorrem às terças e quintas-feiras, às 19 horas, na Amobam — Rua Atílio Bagarolo, 54, Vila Mollon IV. Às 20 horas, Nos mesmos dias e local, é a vez do flashback. São oportunidades para quem deseja aprender a dançar, se movimentar e aproveitar momentos de alegria e convivência.

Para participar, basta falar com a professora responsável pessoalmente, nos horários das aulas. O público-alvo das atividades é a terceira idade, mas também será aceita a participação de pessoas de outras idades.

Ao todo, o QualiVida conta com aproximadamente 30 modalidades.

Em Santa Bárbara

Os dias, horários, locais e faixas etárias de cada atividade podem ser conferidos no site www.santabarbara.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/20/qualivida.