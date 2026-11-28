Americana recebe o plantão de atendimento do Feirão Casa Paulista neste sábado (28) e domingo (29), das 9h às 18h, na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, localizada no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

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O atendimento é voltado às famílias com renda mensal de até três salários mínimos e inscritas no Cadastro Habitacional do município.

A iniciativa tem o objetivo de oferecer às famílias a oportunidade de conquistar o primeiro imóvel. Serão apresentadas unidades de apartamentos do Condomínio Iracema, no Jardim da Balsa, com subsídio de R$ 13 mil, concedido por meio de carta de crédito.

Feirão com apoio

A ação conta com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo e da Construtora Itajaí.

O secretário de Habitação, Luiz Carlos Cezaretto, destaca a oportunidade oferecida às famílias.

“O plantão foi articulado pela Prefeitura, visando facilitar o atendimento das famílias e oferecer a oportunidade de adquirir o primeiro imóvel. As equipes estarão disponíveis para apresentação do empreendimento, esclarecimento de dúvidas e simulação de financiamento. É uma iniciativa importante para atender as demandas das famílias e diminuir o déficit habitacional do município”, afirma.

As famílias interessadas em integrar o Cadastro Habitacional de Americana podem se inscrever pelo site inscricaohabitacao.americana.sp.gov.br ou presencialmente na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

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