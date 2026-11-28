A circulação da Covid-19 voltou a preocupar moradores de Americana e de cidades vizinhas. O aumento da preocupação com novos casos da doença na região acende um alerta para as autoridades de saúde e para a população, especialmente neste período de maior circulação de pessoas.

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Em Americana, os números divulgados em novembro apontaram 135 casos confirmados de Covid-19 em 2026, quatro mortes e dois pacientes internados. O cenário reforça que o coronavírus continua presente e exige cuidados. A preocupação também se estende a Sumaré, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, onde a população acompanha com atenção os relatos de novos casos e a movimentação nos serviços de saúde.

O cenário regional acompanha um alerta nacional. A Fiocruz identificou, em boletim divulgado no final de novembro, aumento de casos graves de Covid-19 em alguns estados brasileiros. Especialistas reforçam a importância de manter a vacinação atualizada, principalmente entre idosos, pessoas com doenças crônicas e grupos mais vulneráveis.

A recomendação é que pessoas com sintomas respiratórios procurem orientação médica, evitem contato com pessoas vulneráveis e adotem medidas preventivas, como a utilização de máscaras quando estiverem sintomáticas e a manutenção de ambientes ventilados. A situação merece atenção. Mesmo após o período mais crítico da pandemia, a Covid-19 continua circulando, provocando internações e mortes.

E a Covid por aqui

O acompanhamento dos casos e a divulgação de informações pelas autoridades municipais são fundamentais para que a população esteja informada e protegida.

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