A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) apresenta projeções inéditas para os mercados de energia solar e armazenamento em baterias no Brasil em 2027.

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A divulgação ocorrerá durante encontro com autoridades, empreendedores, empresários, investidores e lideranças do setor elétrico, que contará também com uma breve análise dos resultados do primeiro leilão de baterias, seguida pela entrega do Prêmio Alexandre Becquerel ABSOLAR e pelo tradicional jantar de confraternização dos associados da entidade.

Com início às 18h30, a programação terá como destaque as perspectivas de crescimento da capacidade instalada de energia solar fotovoltaica e dos sistemas de armazenamento, além das estimativas de novos investimentos e geração de empregos no próximo ano. A apresentação também abordará as principais tendências econômicas, tecnológicas e regulatórias que deverão influenciar o desenvolvimento desses mercados no País.

Entre os temas que estarão no radar do setor em 2027 estão a expansão sustentável da fonte solar, o avanço dos sistemas de armazenamento em baterias, a modernização das redes elétricas, a abertura do mercado livre de energia, os debates de mudanças tarifárias e de sinais de preço e os desafios relacionados aos cortes de geração renovável (curtailment).

As projeções trarão as oportunidades para ampliar a competitividade da fonte solar, atrair investimentos, desenvolver a indústria nacional e fortalecer a segurança e a flexibilidade do sistema elétrico brasileiro.

Durante o encontro, a ABSOLAR fará uma breve análise dos resultados do primeiro Leilão de Reserva de Capacidade voltado à contratação de sistemas de armazenamento em baterias (LRCAP-BESS), previsto para ocorrer no mesmo dia, 2 de dezembro, destinado a projetos com conteúdo nacional.

A entidade abordará os principais resultados do certame e seus possíveis desdobramentos para os investimentos, a competitividade e o desenvolvimento da cadeia produtiva brasileira de baterias. Um segundo leilão, voltado à contratação de sistemas de armazenamento sem exigência de conteúdo nacional mínimo, está previsto para 4 de dezembro.

Reconhecimento e confraternização do setor

Após as apresentações, a ABSOLAR realizará a entrega do Prêmio Alexandre Becquerel ABSOLAR, iniciativa que reconhece personalidades que contribuíram de forma relevante para o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica e do armazenamento de energia no Brasil.

Na sequência, a entidade promoverá seu tradicional jantar de confraternização, reunindo associados, empresários, investidores e representantes dos diferentes elos da cadeia produtiva de energia solar e baterias. A iniciativa conta com o apoio dos parceiros Valmont Solar, Weg, Solar Group e Growatt.

O encontro será uma oportunidade para fortalecer o relacionamento empresarial, estimular novas parcerias e compartilhar perspectivas de negócios para 2027. O jantar será acompanhado por apresentação musical da banda de jazz Dabus Brothers.

ENASOL+ será realizado em março de 2027

A ABSOLAR informa ainda que o ENASOL+ – 6º Encontro Nacional de Energia Solar e Armazenamento, inicialmente previsto para os dias 2 e 3 de dezembro de 2026, foi transferido para 10 e 11 de março de 2027, no Milenium Centro de Convenções, em São Paulo.

A mudança considera as importantes agendas que ainda movimentam o setor elétrico neste fim de ano e busca posicionar o encontro no primeiro trimestre de 2027, de modo a contribuir para pautar as discussões estratégicas do setor, em um momento que coincidirá com o início de um novo mandato presidencial e de uma nova legislatura.

As inscrições já realizadas para o ENASOL+ permanecem válidas para as novas datas, sem necessidade de qualquer procedimento adicional por parte dos participantes.

Serviço

Apresentação das projeções ABSOLAR para 2027, Prêmio Alexandre Becquerel ABSOLAR e Jantar de Confraternização

Data: 2 de dezembro de 2026

Horário: a partir das 18h30

Programação: apresentação das projeções para 2027, breve análise dos resultados do primeiro leilão de baterias, entrega do Prêmio Alexandre Becquerel ABSOLAR e jantar de confraternização com apresentação da banda Dabus Brothers.

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