A chegada da primeira parcela do 13º salário, que deve ser paga até 30 de novembro aos trabalhadores com vínculo de emprego (a segunda parcela vence em 18 de dezembro), coloca uma decisão no orçamento de quem recebe o recurso no fim do ano: pagar dívidas, guardar ou aproveitar para fazer compras?

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A resposta depende das condições financeiras de cada família. Antes de comprometer o dinheiro, a orientação é levantar os débitos, conferir as despesas essenciais e prever os compromissos dos próximos meses.

Segundo estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o 13º salário deve movimentar R$ 399,1 bilhões em 2026, para cerca de 99,7 milhões de beneficiários, entre trabalhadores e aposentados. O cálculo considera os pagamentos ao longo de todo o ano, inclusive valores antecipados, e não apenas os depósitos de novembro e dezembro.

Para aposentados e pensionistas do INSS que já recebiam o benefício até abril, o 13º de 2026 foi antecipado, com a primeira parcela entre 24 de abril e 8 de maio e a segunda entre 25 de maio e 8 de junho. Quem teve o benefício concedido a partir de maio recebe o abono proporcional conforme o calendário de novembro, com depósitos entre 24 de novembro e 7 de dezembro. Para esse público, a orientação é considerar o saldo disponível e as despesas previstas antes de assumir novos compromissos.

Para Sérgio Batista, gerente de Análise e Planejamento Financeiro do Banco Mercantil, essa renda adicional é uma oportunidade de organizar as finanças a partir das prioridades de cada pessoa. “Não existe uma receita única que funcione para todos. Quem tem alguma dívida pode aproveitar para negociá-las; quem está com as contas em dia pode reforçar a reserva ou realizar uma compra planejada. O importante é definir o destino do dinheiro antes de começar a gastar”, afirmou.

Para quem tem pagamentos em atraso, a recomendação é listar os débitos e buscar as condições de negociação nos canais oficiais dos credores, preservando os recursos destinados à alimentação, moradia e saúde. Quando há mais de uma dívida, vale começar pelas que cobram juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial. Esse levantamento permite identificar quais pendências podem ser resolvidas com o valor disponível.

Pagar à vista pode abrir espaço para negociar um desconto. Caso o recurso não seja suficiente para liquidar todos os compromissos, vale avaliar o valor total do acordo, os prazos e as parcelas que serão incorporadas às despesas mensais.

“Um bom acordo precisa ser compatível com a capacidade de pagamento. Além do valor da entrada, é importante considerar as prestações seguintes e manter espaço para os gastos essenciais da família”, orienta Sérgio.

Reserva e compras entram no planejamento do 13o

Mesmo com as contas em dia, é importante olhar para as despesas de início de ano, como IPVA, IPTU, matrículas e material escolar. Como são gastos previsíveis, separar uma quantia para essas obrigações ajuda a manter a organização financeira e a preservar os valores destinados a imprevistos.

Quem ainda não possui uma reserva de emergência pode aproveitar parte do 13º para começar a formá-la. A escolha de onde guardar deve considerar segurança, facilidade de resgate, custos e adequação ao objetivo. Para quem recebeu o benefício antecipadamente, a orientação é trabalhar apenas com o saldo que ainda estiver disponível.

“A reserva pode ser construída aos poucos, de acordo com as possibilidades de cada pessoa. Mas o mais importante é começar, seja com uma parcela do 13º e manter o hábito de guardar ao longo do ano ajuda a criar uma proteção para despesas inesperadas”, explica o especialista.

Presentes, celebrações e outras compras também podem fazer parte desse planejamento. Definir um limite de gastos, pesquisar preços e comparar as condições à vista e parceladas permite aproveitar o período com mais clareza sobre o impacto das escolhas nos meses seguintes.

“O 13º pode contribuir tanto para colocar as contas em ordem quanto para realizar objetivos. O que não funciona é gastar sem ter decidido antes para onde vai cada parte, evite as compras por impulso, o planejamento é fundamental”, conclui o profissional.

Sobre o Banco Mercantil

O Banco Mercantil vem passando por uma importante transformação nos últimos anos, pautada no investimento em inovação, dados, tecnologia e pessoas. Contando com mais de 10 milhões de clientes, o banco tem foco no público com 50 anos ou mais, e carrega em seu DNA o propósito de oferecer a seus clientes uma experiência única. Sustentado por seus talentos, o crescimento dos números vem acompanhado de posições de destaque nos rankings de melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais e na posição de quinto maior pagador de benefícios previdenciários do país.

O banco atingiu o patamar de excelência na pesquisa NPS (Net Promoter Score), que fornece informações sobre fidelidade dos clientes e seu grau de satisfação com crédito e serviços, apurada de forma contínua. A instituição possui uma rede com mais de 350 agências distribuídas em 269 cidades pelo país.

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