Com o fim da escala 6×1, o consumidor vai pagar mais caro e encontrar bares e restaurantes abertos por menos tempo. Pesquisa da Abrasel com 2.049 empresas do setor mostra que 87% dos empresários consideram necessário reajustar preços para compensar o custo da nova jornada. Um em cada três pretende reduzir dias ou horários de funcionamento.

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A primeira etapa entra em vigor em 16 de dezembro, no mês mais movimentado do ano para o setor. A jornada máxima cai de 44 para 42 horas semanais, com dois dias de descanso remunerado. Em dezembro de 2027, o limite chega a 40 horas.

“O setor vai enfrentar um aumento de 20% no custo da folha de salários, além dos reajustes que os fornecedores já estão fazendo. O empresário não tem mais como apertar a margem, e boa parte desse custo vai para o preço do prato”, afirma Paulo Solmucci, presidente da Abrasel.

A pesquisa perguntou quais medidas cada estabelecimento vai adotar para se adaptar, e o empresário podia marcar mais de uma. Para o cliente, quase todas significam uma oferta menor.

Um terço dos estabelecimentos (33%) vai reduzir dias ou horários de funcionamento. Na prática, é a casa que deixa de abrir na segunda-feira ou que fecha mais cedo. Outros 66% vão reorganizar escalas e turnos com a equipe que já têm. Com duas folgas por semana para cada funcionário, sobra menos gente em cada turno para atender. Reajustar preços está nos planos de 49%, e 30% vão investir em tecnologia e automação.

Entre os empresários que preveem reajuste, 68% estimam alta de 5% a 15%. O aumento chega quando o setor já tem dificuldade de repassar custos. Em 12 meses, o IPCA acumulou 5,58%. No mesmo período, 39% dos estabelecimentos não conseguiram reajustar o cardápio e 24% reajustaram abaixo da inflação.

Além do fim da 6×1

“Do outro lado do balcão está um consumidor endividado, muitas vezes com o nome negativado. Ele tem pouco espaço no orçamento para absorver preços mais altos. A renda disponível das famílias para o consumo é a menor dos últimos anos”, diz Solmucci.

Para 41% dos empresários, o número de empregos no estabelecimento deveria aumentar com as novas regras. Outros 36% esperam manter o quadro e 8% preveem cortes. Com duas folgas semanais obrigatórias, manter a casa aberta exige mais funcionários. Para a Abrasel, a conta não fecha: falta mão de obra disponível no mercado e falta dinheiro para pagar mais salários.

“A saída que a Abrasel defende é o trabalho por hora. Ele permite contratar para os horários de pico e abre vaga para quem precisa de flexibilidade”, afirma Solmucci. A proposta tramita no Congresso como PEC 12/2026.

A três semanas da mudança, apenas 21% dos estabelecimentos já definiram como vão se adaptar às novas regras. A maioria (58%) ainda está avaliando o que fazer, e 14% nem começaram. O conhecimento sobre as regras também é limitado: só 29% dizem conhecer bem as mudanças na jornada e na escala de trabalho.

“Muitos empreendedores não perceberam que o tempo é curto e precisam agir, ou terão sérios problemas em dezembro, uma época crucial para o setor. A data não poderia ser pior para implantar a mudança a toque de caixa. Em breve vamos repetir a pesquisa para monitorar de perto esses indicadores”, diz Solmucci.

Para orientar os empresários, a Abrasel lançou em 19 de novembro a cartilha “Como montar as novas escalas de trabalho no seu estabelecimento”, com revisão jurídica.

Metade dos empresários (51%) tem dúvidas sobre o futuro do negócio, mas pretende seguir tentando. Outros 21% estão desanimados e com sérias dúvidas se devem continuar. Somados, são 72%. Apenas 22% continuam otimistas, e 1% já decidiu encerrar as atividades.

Outubro: 60% das empresas sem lucro

Em outubro, 40% dos bares e restaurantes tiveram lucro, 38% ficaram em equilíbrio e 22% fecharam o mês no prejuízo.

Os pagamentos em atraso atingem 38% dos estabelecimentos. Entre eles, 76% devem impostos federais, 51% impostos estaduais e 36% empréstimos bancários.

A Abrasel realizou a pesquisa entre 18 e 25 de novembro de 2026, com 2.049 empresas do setor de alimentação fora do lar em todos os estados e no Distrito Federal.