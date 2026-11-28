A Prefeitura de Americana vai executar o serviço de limpeza de canaleta na Avenida Nicolau João Abdalla neste sábado (28). Para a realização dos trabalhos por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), o trânsito de veículos será interditado na faixa sentido bairro-Rodovia Anhanguera no período estimado das 7h às 16h.

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“A via comporta um grande fluxo de veículos e o serviço está programado para ser realizado em etapas, evitando a interdição total. A limpeza é importante e necessária para desobstruir a canaleta de pedra, promovendo a melhoria da passagem das águas pluviais em toda a extensão da avenida e aumentando a durabilidade do asfalto”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Serviço já começou na avenida Nicolau

O serviço começou na primeira quinzena de novembro, com a retirada de lama e detritos e, posteriormente, a limpeza de um trecho da avenida. Outras intervenções devem acontecer em uma terceira etapa dos trabalhos.

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