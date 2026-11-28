A indicação de Luiz Carlos Trabuco Cappi ao comando do Ministério da Fazenda é vista com grande entusiasmo pelo IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo).

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Sua experiência profissional consolidada, o domínio técnico sobre o sistema financeiro e a postura historicamente aberta à interlocução com o setor produtivo renovam a segurança do mercado, impulsionarão investimentos e projetarão um horizonte promissor para a economia nacional.

Como principal empregador do país, o varejo é o grande propulsor da cadeia produtiva, do desenvolvimento, do trabalho e renda no Brasil. Esse papel certamente se alinha à visão de Trabuco, que conecta o desenvolvimento econômico à geração de oportunidades, à redução das desigualdades e ao crescimento do país, valores impulsionados diariamente pela presença do comércio em todo o território nacional.

Para manter a criação de empregos formais em alta, o país precisa de previsibilidade, segurança jurídica e um ambiente favorável aos negócios. O IDV apoia um mercado aberto e competitivo, com isonomia tributária e concorrencial entre todos os agentes de mercado, confiante de que estes princípios serão aplicados na administração do Ministro Trabuco, para garantir justiça a quem investe, produz e emprega no Brasil.

IDV feliz com Trabuco

O IDV reitera sua confiança na força da economia brasileira, parabeniza a indicação do Luiz.. Trabuco para o Ministério da Fazenda e se coloca a disposição para contribuir ativamente com o diálogo institucional para o sucesso da sua gestão.

Sobre o IDV

O IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo) representa 69 empresas varejistas de diferentes setores, como alimentos, eletrodomésticos, móveis, utilidades domésticas, brinquedos, produtos de higiene e limpeza, cosméticos, esportes, material de construção, medicamentos, vestuário e calçados. Juntas, somam um faturamento aproximado de R$ 624 bilhões por ano, geram 938,8 mil empregos diretos e possuem, aproximadamente, 36,7 mil estabelecimentos comerciais e 820 centros logísticos.

Atuante em todo o território nacional, o IDV tem como principal objetivo contribuir para o crescimento sustentável da economia brasileira, além do desenvolvimento do varejo ético e formal, que contribua para as mudanças estruturais do Brasil e para a melhoria da vida dos brasileiros.

Conheça as empresas associadas: 1A99, Americanas SA, Assaí, Bob´s, C&A, C&C Casa e Construção, Cacau Show, Caedu, Calvin Klein, Carrefour, Cencosud, Centauro, Dafiti, Decathlon, DPaschoal, Drogaria DPSP, Espaçolaser, Ferreira Costa, Fortbras, Frigelar, Gouvêa Ecosystem, GPA (Grupo Pão de Açúcar), Grupo Boticário, Grupo Casas Bahia, Grupo Mateus, Grupo Soma, Habib´s, Inbrands, Itapuã Calçados, Kalunga, Leo Madeiras,

Leroy Merlin, Livraria Cultura, Lojas Avenida, Lojas Bemol, Lojas Cem, Lojas Colombo, Lojas Pompéia, Lojas Quero-Quero, Lojas Renner, MadeiraMadeira, Magazine Luiza, Marisa, McDonald´s, Mundo do Cabeleireiro, Nagem, Natura & Co, Netshoes, Óticas Carol, Pandora, Panvel Farmácias, Pernambucanas, Petlove, Petz, Polishop, Portobello, RD Saúde, Ráscal, Veste, Ri Happy, Riachuelo, Roldão, Sephora, Sodimac, Telhanorte/Tumelero, Via Veneto – Brooksfield, Vivara, Youcom e Zara.

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