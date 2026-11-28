A chefona- O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), escolheu Natália Resende para comandar uma nova pasta estratégica voltada a orçamento, planejamento e investimentos no segundo mandato estadual.

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Tarcísio decide manter a auxiliar técnica em posição de destaque após ela ter liderado a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e coordenado o plano de governo da campanha de 2026.

Chefona em novo cargo-

Natalia comandou a Semil e o SP Águas, programa que trabalha com a privatização dos sistemas de águas municipais e regionais que ainda não estão no escopo da Sabesp.

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