Lions Clube de Nova Odessa participa do IZ de Portas Abertas com ações de saúde e atividades para crianças

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O Lions Clube de Nova Odessa participará, pela primeira vez, do IZ de Portas Abertas, evento promovido pelo Instituto de Zootecnia que chega à sua 5ª edição neste sábado, dia 28. A entidade estará presente com ações gratuitas voltadas à saúde e ao entretenimento infantil, reforçando seu compromisso com o bem-estar da população e ampliando sua participação em iniciativas comunitárias.

A programação acontece no Instituto de Zootecnia, localizado no Centro de Nova Odessa, e tem como objetivo aproximar a comunidade das atividades de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico realizadas pela instituição. O evento também busca despertar nas crianças o interesse pela ciência e proporcionar às famílias a oportunidade de conhecer mais sobre a produção de alimentos e sua trajetória até a mesa do consumidor.

Nesta edição, o Lions Clube de Nova Odessa soma esforços à iniciativa por meio de duas importantes parcerias. Com o PoupSaúde, realizará uma ação de aferição de glicemia, incentivando a atenção à saúde e a conscientização sobre o diabetes. Já em parceria com a Fun Kids, oferecerá pintura facial gratuita para as crianças, das 9h às 12h.

Para o presidente do Lions Clube de Nova Odessa, José Carlos Maximiano, a participação inédita representa uma oportunidade de ampliar a presença da entidade junto à comunidade e fortalecer o trabalho desenvolvido por meio do voluntariado.

“Estamos muito felizes em participar, pela primeira vez, desta iniciativa do IZ. É um evento importante para nossa cidade, que aproxima as famílias do conhecimento, da ciência e de tantas atividades interessantes. Para nós, é uma alegria poder somar esforços e contribuir com ações que levam cuidado e também diversão à população”, destaca Zé Carlos.

Ciência, conhecimento e diversão para toda a família

Além das atividades realizadas pelo Lions, o IZ de Portas Abertas terá uma programação diversificada para visitantes de todas as idades.

Entre as atrações estão a Feira de Ciências, passeio de trem pelas principais vias do Instituto, exposição de maquetes ao ar livre, além da Mini Fazendinha do Criatório Pestana.

O evento também contará com feira de artesanato, food trucks, brinquedos infláveis e apresentação musical com a cantora Odaísa.

A proposta é oferecer um ambiente de aprendizado, lazer e integração, permitindo que a população conheça mais de perto o trabalho desenvolvido pelo Instituto de Zootecnia e tenha contato com iniciativas que contribuem para a pesquisa e a inovação.

Compromisso com a comunidade

A participação no IZ de Portas Abertas integra as ações do Lions Clube de Nova Odessa voltadas à promoção da saúde, ao fortalecimento de parcerias e à mobilização comunitária.

A entidade desenvolve projetos como o banco ortopédico, que disponibiliza equipamentos de apoio a pessoas com mobilidade reduzida; as campanhas trimestrais de doação de sangue, em parceria com o Hemocentro da Unicamp e a Prefeitura Municipal; e o projeto “Enxergar para Aprender”, voltado à identificação de possíveis dificuldades visuais em crianças da rede municipal de ensino.

“O Lions está sempre buscando oportunidades de servir e de estar mais próximo das pessoas. Nosso lema neste ano é ‘Nós Servimos: Inspirando Atitudes e Fortalecendo Vidas’, e acreditamos que cada ação, por menor que pareça, pode fazer a diferença. Queremos aproveitar esse encontro para cuidar, compartilhar, fortalecer parcerias e mostrar que a solidariedade também se constrói com presença e participação”, afirma o presidente.

📌Serviço

5º IZ de Portas Abertas

Data: sábado, 28 de novembro de 2026

Local: Instituto de Zootecnia (Rua Heitor Penteado, 56, Centro, Nova Odessa/SP)

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