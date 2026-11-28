Polvos de crochê levam conforto e acolhimento aos bebês da UTI Neonatal do Hospital Municipal

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Neste mês em que se celebra o Novembro Roxo, campanha de conscientização sobre a prematuridade, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, recebeu uma doação de polvos de crochê destinados aos bebês internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal. A iniciativa foi realizada por um grupo formado por quatro artesãs voluntárias de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, que, pelo segundo ano consecutivo, se mobilizaram para confeccionar os pequenos itens e levar um pouco mais de carinho e acolhimento aos recém-nascidos prematuros e suas famílias.

Neste ano, foram produzidas e entregues dez unidades. O projeto foi idealizado por Valdenice da Silva Amorim Branzani, do Ateliê Valzinha, que há tempos tinha o desejo de desenvolver uma ação voluntária envolvendo o artesanato. A ideia ganhou força quando ela conseguiu reunir outras artesãs dispostas a contribuir com a iniciativa.

A produção é feita de maneira colaborativa, com as participantes dividindo as etapas de confecção. O grupo se reúne ao menos dois sábados por mês para trabalhar nas peças, que exigem dedicação e cuidado em cada detalhe. Além de Valdenice, participaram Telma Elita, Helena da Silva Amorim e Sueli Aparecida Onofre.

Para as voluntárias, cada polvo representa muito mais do que uma peça de crochê: é uma maneira de transformar habilidade, solidariedade e afeto em cuidado com quem mais precisa.

“Saber que o trabalho artesanal pode proporcionar momentos de conforto aos bebês e às mães é a nossa principal motivação. A gente sabe que a internação de um bebê, principalmente quando nasce prematuro, é um momento muito delicado para toda a família. Nossa doação é uma forma de levar um pouquinho de aconchego para esses bebês e também de acolher as mães, contribuindo para amenizar um pouco a saudade e a distância que a internação pode representar. Cada peça tem um pouquinho de nós, e saber que nosso trabalho pode trazer esse carinho para alguém é muito gratificante”, destacou Valdenice.

Conforto e estímulo aos recém-nascidos

Na UTI Neonatal, os polvos de crochê são utilizados como objetos de conforto para os bebês, especialmente os prematuros. Seus tentáculos, que lembram o cordão umbilical, oferecem estímulos táteis e permitem que os pequenos envolvam os dedos nas estruturas de crochê, proporcionando uma sensação de contato, segurança e aconchego.

O uso desses itens pode proporcionar aos recém-nascidos maior conforto e bem-estar durante a permanência na unidade, reforçando o acolhimento e o carinho no atendimento. A utilização segue critérios e orientações da equipe assistencial, incluindo cuidados específicos com a higienização e a segurança dos materiais.

A gerente assistencial do Hospital Municipal, Sarah Guimarães, ressalta a importância de iniciativas que complementam o cuidado humanizado oferecido aos recém-nascidos.

“A internação na UTI Neonatal exige uma série de cuidados especializados, e tudo o que pode contribuir para o conforto e o bem-estar dos bebês é avaliado com atenção pela nossa equipe. Os polvos são utilizados como recursos de acolhimento e estímulo tátil, proporcionando aos pequenos pacientes uma referência de contato e aconchego durante a internação na unidade. Também é muito significativo receber esse carinho da comunidade, que demonstra sensibilidade e atenção às necessidades dos nossos bebês e de suas famílias”, afirmou.

A ação reforça a parceria entre o Hospital Municipal e a comunidade, evidenciando como o trabalho voluntário pode contribuir para tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor.

“Iniciativas como essa demonstram a força da solidariedade e o quanto a participação da comunidade pode fazer a diferença no cuidado com as pessoas. Quero agradecer às voluntárias pelo carinho, pela dedicação e pela sensibilidade em desenvolver esse trabalho, que leva acolhimento aos bebês e às suas famílias em um momento tão delicado. É uma contribuição que vai além da doação de um objeto, representando atenção, afeto e cuidado com os nossos pequenos pacientes. Ações como essa reforçam a importância de unirmos esforços para oferecer um atendimento cada vez mais humanizado à população”, reforçou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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