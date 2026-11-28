As vereadoras componentes da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Americana se reuniram na terça-feira (24) para discutir a redação final do estatuto e dar sequência na tramitação do projeto de resolução que regulamenta a atuação do órgão. Participaram da reunião a vereadora Leonora Périco (PL), procuradora-especial, e as vereadoras Jacira Chávare (Republicanos), Professora Juliana (PT), Roberta Lima (PRD) e Talitha De Nadai (PDT), procuradoras-adjuntas.

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As parlamentares debateram o Estatuto da Procuradoria, finalizado após análise da assessoria técnica da Câmara. Durante os debates, as vereadoras questionaram a ausência da previsão de atendimento às mulheres e escuta qualificada, temas tratados na reunião anterior e na reunião com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A Procuradora-Especial, Leonora Périco, esclareceu que o item foi excluído por ser atribuição do Poder Executivo, cabendo à Procuradoria atuar apenas no âmbito legislativo, além do risco envolvido na realização de atendimentos e garantia de sigilo sem competência legal da Câmara para tal finalidade.

Em seguida as parlamentares aprovaram o prosseguimento da tramitação do Projeto de Resolução nº 02/2026, que institui o Estatuto e permite a atuação legal da Procuradoria. Ficou definido que possíveis objeções poderão ser apresentadas posteriormente por meio da tramitação legal da Câmara.

A vereadora Leonora Périco destacou que a aprovação do estatuto é importante para otimizar os trabalhos legislativos em defesa das mulheres. “Hoje, mais um passo importante foi dado. Estamos muito perto de tirar a Procuradoria Especial da Mulher definitivamente do papel com todo o respaldo técnico necessário. Cada avanço como este renova a nossa força para defender, valorizar e dar voz a todas as mulheres”, comentou.

Falam as vereadoras

“Sabemos que o enfrentamento à violência contra a mulher e o combate às situações de vulnerabilidade exigem mais do que discursos: exigem estrutura, continuidade e seriedade. Ao aprovar este Estatuto, fortalecemos a atuação da Procuradoria Especial da Mulher para que ela atue em rede, fiscalize políticas públicas, promova campanhas de conscientização e seja uma verdadeira porta de entrada e apoio para as americanenses”, apontou Jacira Chávare.

“Avançamos em mais uma importante etapa para consolidar a atuação da Procuradoria Especial da Mulher. A regulamentação dos nossos trabalhos é fundamental para que possamos atuar com segurança jurídica, fortalecer as políticas públicas de proteção às mulheres e contribuir efetivamente para o enfrentamento à violência e a garantia de seus direitos”, acrescentou Roberta Lima.

“Essa reunião foi importante para alinharmos os últimos detalhes do projeto de resolução que institui o Estatuto da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Americana. Estamos trabalhando para que o documento estabeleça diretrizes claras para o funcionamento da Procuradoria, suas atribuições e formas de atuação. Nosso objetivo é fortalecer esse espaço dentro do Legislativo, garantindo uma estrutura organizada”, relatou Talitha De Nadai.

Ao final da reunião, todas as vereadoras assinaram o Estatuto, com exceção da Vereadora Professora Juliana, que disse discordar de alguns pontos e entender ser mais coerente aguardar momento posterior. “Lamentavelmente o estatuto não traz nada sobre recebimento de denúncia ou demanda relacionada aos direitos da mulher. Também não há referência sobre acolhimento de pautas relacionadas à realidade das mulheres transsexuais ou procedimentos de articulação com a rede. Diferente do que acontece em outras cidades, aqui a Procuradoria Especial da Mulher na prática funcionará como uma comissão interna do legislativo”, comentou Juliana.