Thiago Brochi pede informações sobre construção de nova sede para o Corpo de Bombeiros

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O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações à prefeitura sobre a construção da nova sede do Corpo de Bombeiros de Americana.

O parlamentar, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, afirma no documento que tem acompanhado as demandas relacionadas à infraestrutura e às condições de trabalho do Corpo de Bombeiros, especialmente quanto à necessidade de construção de uma nova sede para a corporação. Segundo o autor, a inciativa ocorre após os recentes alagamentos provocados pelas fortes chuvas e pelo transbordamento do Ribeirão Quilombo, que comprometeram o acesso à atual sede da corporação, localizada na Avenida Bandeirantes.

Brochi questiona a prefeitura sobre a definição de uma área para a nova sede, as tratativas realizadas junto ao governo do estado de São Paulo, a previsão orçamentária e o cronograma para execução das obras. O parlamentar também solicita informações sobre as medidas emergenciais que poderão ser adotadas para garantir a continuidade dos atendimentos em situações de alagamento.

O parlamentar destaca que a construção de uma nova sede precisa ser tratada com prioridade. “É necessário intensificar as tratativas entre o Poder Executivo municipal, o governo do estado de São Paulo e o Corpo de Bombeiros, visando à implantação de uma nova sede em local estratégico, seguro e adequado às necessidades operacionais da corporação”, comenta.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (1). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

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