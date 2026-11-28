Quanto tempo- Trabalho em dia, agenda cheia e, no fim da semana, pouca energia para a família e quase nenhuma para si mesmo.

Para quem vive nesse ritmo, o médico Ivan Rollemberg propõe um plano de 30 dias com exercícios curtos, que cabem na rotina e começam por um diagnóstico honesto de como o tempo está sendo usado.

As práticas estão no livro Uma vida que vale a pena, lançamento da Editora Vida. Nele, o autor parte da revisão que fez na própria rotina e da experiência como médico e organiza as mudanças em três frentes: saúde, rotina e fé.

Descubra para onde vai o seu tempo de tela: o primeiro passo sugerido pelo médico é abrir o recurso Tempo de Uso (iPhone) ou Bem-estar Digital (Android) e anotar três informações: as horas por dia no celular, os três aplicativos mais usados e o tempo nas redes sociais. Com esses dados em mãos, fica mais fácil escolher em qual aplicativo cortar alguns minutos e usar esse tempo no que você quer priorizar, como dormir mais cedo, caminhar ou ficar com a família. Dê nota para as áreas da sua vida: escolha cinco áreas importantes, como saúde, família, trabalho, amizades e fé, e dê a cada uma delas uma nota de 0 a 10 para a atenção que vem recebendo. Depois, ao lado de cada nota, anote o que vai bem, o que tem ficado de lado e como você se sente quando pensa nela. Deixe o celular de lado nos primeiros 15 minutos do dia: durante cinco dias, a orientação é não pegar o celular logo ao acordar. Esse tempo pode ser usado para ficar em silêncio, orar, ler um trecho da Bíblia ou organizar os pensamentos do dia. No fim da manhã, observe se a mente começou o dia mais calma ou mais acelerada do que quando o celular vem primeiro. Faça três pausas de um minuto para respirar: três vezes ao dia, pare por um minuto, inspire pelo nariz e solte o ar devagar, prestando atenção só na respiração. Segundo o autor, alguns minutos de respiração lenta ajudam a reduzir o estado de alerta do organismo. Quem usa relógio inteligente já conhece a ideia pelos lembretes do aparelho. Anote quando o cansaço aparece: por sete dias, no fim de cada dia, registre os momentos em que se sentiu mais cansado, ansioso ou sobrecarregado e o que pode ter causado isso. Ao lado, escreva uma ação simples para o dia seguinte, como uma pausa, uma caminhada ou um tempo de lazer. Ao reler as anotações no fim da semana, fica mais fácil perceber as situações que se repetem. Separe cinco minutos de silêncio: escolha um horário fixo, antes do café da manhã, durante uma caminhada ou antes de dormir, e fique cinco minutos sem celular, televisão ou música. Quando os cinco minutos ficarem fáceis, a recomendação do livro é aumentar o tempo aos poucos. Acompanhe sono, alimentação e movimento: durante uma semana, escreva em uma tabela: quantas horas dormiu, se comeu comida de verdade e se movimentou o corpo. Rollemberg chama esses três itens de pilares da energia. No fim da semana, compare os dias em que você se sentiu mais disposto com os mais cansativos e veja o que mudou entre eles. Depois, escolha um hábito para repetir na semana seguinte. Marque um momento em família, sem celulares: pode ser um jantar, um passeio ou um jogo, com os aparelhos guardados do começo ao fim. Antes de encerrar, cada um responde à pergunta sugerida pelo autor: qual foi o melhor momento do nosso dia hoje? A conversa ajuda a família a perceber o que vale a pena repetir nos próximos encontros. Escolha só três hábitos para manter: ao fim dos 30 dias, o médico recomenda manter poucos hábitos. “Não escolha dez. Escolha apenas os três que mais transformaram sua rotina”. Cada hábito ganha um horário ligado a algo que você já faz, como “depois do trabalho, caminharei por 30 minutos”. Deixe escrito o que vai fazer quando a motivação cair e convide uma pessoa próxima para perguntar, daqui a um mês, se você continua no plano.

Ficha técnica

Título: Uma vida que vale a pena

Subtítulo: O que anos de suor, lágrimas e sucesso não conseguiram comprar

Autor: Dr. Ivan Rollemberg

Editora: Editora Vida

Páginas: 208

Formato: 15,3 × 22,8 cm, capa dura

ISBN: 978-85-383-0428-9

Preço: R$ 67,90 (físico) e R$ 49,90 (e-Book)

Onde comprar: Amazon, site da Editora Vida e principais livrarias

Ivan Rollemberg é formado em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) e atua nos Estados Unidos como Physician Assistant (PA) em dermatologia. É fundador da Human Clinic e integra a quinta geração de uma família de médicos cuja tradição começou em 1886. Uma vida que vale a pena é seu primeiro livro.

Instagram: @dr.ivanrollemberg

Sobre a editora: A Editora Vida oferece títulos nas áreas infantil, jovem, relacionamentos, espiritualidade, vida cristã, ficção, acadêmicos e bíblias. Com enfoque contemporâneo e respeito a obras clássicas, promove o crescimento espiritual do leitor. Com mais de 65 anos de destaque na publicação e venda de literatura cristã, também se firma como relevante distribuidora de Bíblias, em diversas versões, edições especiais e traduções inéditas.