Palmeiras 1-0 Estudiantes

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O Palmeiras Abriu o placar aos seis minutos do segundo tempo com Sosa. Ele recebeu a bola na pequena área depois de toque de cabeça de John Arias e bateu o para o gol, vencendo o goleiro Muslera.

O Palmeiras terminou o primeiro tempo empatando com estudantes da Argentina na final da Libertadores 2026.

O jogo teve um primeiro tempo muito amarrado com jogadores fazendo pressão sobre arbitragem e tentando desestabilizar os adversários. Alguns brasileiros caíram na pilha dos argentinos e levaram cartões amarelos.

O jogo começou com o Palmeiras mais em cima do time argentino. Mas o jogo era muito truncado com as duas equipes reclamando do arbitragem.

O Estudiantes equilibrou a partida por volta dos 10 minutos.

No final do primeiro tempo, o grande lance do Verdão. Evangelista partiu pela esquerda, entrou na área e chutou para o gol. A bola bateu na trave, mas não entrou.

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