O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou um requerimento na secretaria da Casa solicitando informações à prefeitura sobre a possibilidade de disponibilizar guardas da Guarda Municipal de Americana (Gama) nas unidades dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do município.

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No documento, o parlamentar relata ter recebido manifestações sobre a segurança dos profissionais que atuam nos Caps, diante de situações envolvendo pacientes que chegam às unidades com alterações comportamentais e episódios de agressividade que podem colocar em risco a integridade física dos funcionários e das demais pessoas presentes.

Na justificativa, o vereador destaca a importância dos serviços prestados pelos Centros de Atenção Psicossocial e a necessidade de garantir condições adequadas de segurança para todos que frequentam as unidades.

Fala presidente Leo

“Diferentemente do que ocorre no Núcleo de Especialidades, que conta com a presença de guardas municipais, as unidades dos Caps não dispõem desse tipo de apoio permanente. É importante avaliar medidas que reforcem a proteção dos profissionais da saúde, pacientes e demais usuários desses serviços”, aponta.

O parlamentar questiona se existe a possibilidade de disponibilizar agentes da Gama para permanecerem nas unidades dos Caps, assim como ocorre no Núcleo de Especialidades. Em caso positivo, solicita informações sobre as medidas em estudo e a previsão para implementação.

O requerimento também pede esclarecimentos sobre os protocolos de segurança atualmente adotados nas unidades para proteger profissionais e usuários em situações envolvendo pacientes com comportamento agressivo. Léo questiona ainda se a secretaria municipal de Saúde e os setores responsáveis pela administração dos Caps têm conhecimento da necessidade de reforçar a segurança desses espaços.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (1). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

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