5ª Festa Nordestina de Americana acontece de 10 a 12 de outubro

5ª Festa Nordestina de Americana será realizada de 10 a 12 de outubro na FIDAM
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Americana recebe, de 10 a 12 de outubro, a 5ª edição da Festa Nordestina, que será realizada mais uma vez na FIDAM, espaço com ampla área coberta, estacionamento próprio e infraestrutura para receber o público durante os três dias de programação com todo conforto.
Com entrada gratuita, o evento reúne música, gastronomia e manifestações culturais nordestinas, com shows de forró, pé de serra, forró universitário, forronejo e piseiro, além de apresentações de maracatu e aulas de forró.
A programação inclui atrações como Grupo de Maracatu Estação Quilombo, Forró Dicasa, Paula Mello e Banda, Tom Santana e Banda, Zé Ramalho Cover, Orquestra Sanfônica de Americana, Os 3 do Norte e Forró Maria Lua.
Na praça de alimentação, o público encontrará pratos típicos como acarajé, baião de dois, sarapatel, carne de sol, cuscuz e bobó de camarão, além de hambúrgueres, lanches, porções e outras opções.
Neste ano, será realizado junto o Festival de Fatias e Morangos, com diferentes sabores de fatias de bolos e sobremesas, além de churros, sorvetes, cocadas e doces variados. Entre as bebidas estarão refrigerantes, sucos naturais, cervejas em lata e diversos tipos de chope.
A Festa Nordestina terá ainda espaço kids, será pet friendly e contará com estrutura voltada para um público familiar.
O funcionamento será no sábado e domingo, das 11h às 22h, e na segunda-feira, das 11h às 21h.
Por questões de organização e segurança, não será permitida a entrada com alimentos, bebidas e coolers.
Programação
10 de outubro – sábado
14h – Aula de Forró
14h30 – Maracatu – Grupo Estação Kilombo
15h30 – Forró Dicasa – Forró Pé de Serra/Universitário
19h30 – Paula Mello e Banda – Forronejo/Piseiro
11 de outubro – domingo
14h – Aula de Forró
15h – Tom Santana e Banda – Forró Pé de Serra
19h – Zé Ramalho Cover
12 de outubro – segunda-feira
12h – Orquestra Sanfônica de Americana
14h – Aula de Forró
15h – Os 3 do Norte – Forró Pé de Serra
18h – Forró Maria Lua – Forró Pé de Serra/Universitário
Serviço
5ª Festa Nordestina de Americana
Data: 10 a 12 de outubro de 2026
Local: FIDAM – Americana (SP)
Entrada: gratuita
Horários: sábado e domingo das 11h às 22h e segunda-feira das 11h às 21h
Pet friendly | Espaço Kids | Estacionamento próprio
Realização: MK Produções e Eventos
Apoio: FIDAM, Anderson Kbça e Secretaria de Cultura e Turismo de Americana
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