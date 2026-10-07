5ª Festa Nordestina de Americana acontece de 10 a 12 de outubro

5ª Festa Nordestina de Americana será realizada de 10 a 12 de outubro na FIDAM

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Americana recebe, de 10 a 12 de outubro, a 5ª edição da Festa Nordestina, que será realizada mais uma vez na FIDAM, espaço com ampla área coberta, estacionamento próprio e infraestrutura para receber o público durante os três dias de programação com todo conforto.

Com entrada gratuita, o evento reúne música, gastronomia e manifestações culturais nordestinas, com shows de forró, pé de serra, forró universitário, forronejo e piseiro, além de apresentações de maracatu e aulas de forró.

A programação inclui atrações como Grupo de Maracatu Estação Quilombo, Forró Dicasa, Paula Mello e Banda, Tom Santana e Banda, Zé Ramalho Cover, Orquestra Sanfônica de Americana, Os 3 do Norte e Forró Maria Lua.

Na praça de alimentação, o público encontrará pratos típicos como acarajé, baião de dois, sarapatel, carne de sol, cuscuz e bobó de camarão, além de hambúrgueres, lanches, porções e outras opções.

Neste ano, será realizado junto o Festival de Fatias e Morangos, com diferentes sabores de fatias de bolos e sobremesas, além de churros, sorvetes, cocadas e doces variados. Entre as bebidas estarão refrigerantes, sucos naturais, cervejas em lata e diversos tipos de chope.

A Festa Nordestina terá ainda espaço kids, será pet friendly e contará com estrutura voltada para um público familiar.

O funcionamento será no sábado e domingo, das 11h às 22h, e na segunda-feira, das 11h às 21h.

Por questões de organização e segurança, não será permitida a entrada com alimentos, bebidas e coolers.

Programação

10 de outubro – sábado

14h – Aula de Forró

14h30 – Maracatu – Grupo Estação Kilombo

15h30 – Forró Dicasa – Forró Pé de Serra/Universitário

19h30 – Paula Mello e Banda – Forronejo/Piseiro

11 de outubro – domingo

14h – Aula de Forró

15h – Tom Santana e Banda – Forró Pé de Serra

19h – Zé Ramalho Cover

12 de outubro – segunda-feira

12h – Orquestra Sanfônica de Americana

14h – Aula de Forró

15h – Os 3 do Norte – Forró Pé de Serra

18h – Forró Maria Lua – Forró Pé de Serra/Universitário

Serviço

5ª Festa Nordestina de Americana

Data: 10 a 12 de outubro de 2026

Local: FIDAM – Americana (SP)

Entrada: gratuita

Horários: sábado e domingo das 11h às 22h e segunda-feira das 11h às 21h

Pet friendly | Espaço Kids | Estacionamento próprio

Realização: MK Produções e Eventos

Apoio: FIDAM, Anderson Kbça e Secretaria de Cultura e Turismo de Americana

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