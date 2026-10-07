Machu Picchu é o destino entre as 7 Maravilhas que mais atrai brasileiros

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Machu Picchu é a maravilha internacional que mais desperta interesse nas buscas realizadas no Brasil, segundo levantamento da Comparar Seguro de Viagem, plataforma especializada na comparação e contratação de seguro viagem. A atração peruana registrou média de 127.542 buscas mensais no Google Brasil entre agosto de 2025 e julho de 2026.

No ranking geral, Machu Picchu aparece em segundo lugar, atrás apenas do Cristo Redentor, que lidera com 296.417 buscas médias mensais. Considerando somente os monumentos localizados fora do Brasil, a atração peruana ocupa a primeira posição. Na sequência aparecem o Coliseu, em Roma, com 98.875 buscas; o Taj Mahal, na Índia, com 75.875; Petra, na Jordânia, com 32.217; Chichén Itzá, no México, com 8.050; e a Grande Muralha da China, com 5.483.

“O resultado de Machu Picchu chama atenção porque a atração peruana aparece como a principal maravilha internacional nas buscas realizadas no Brasil. O dado mostra o interesse por destinos culturais fora do país e ajuda a identificar quais monumentos despertam maior curiosidade entre os viajantes”, afirma Liza Nicácio, diretora de Operações da Comparar Seguro de Viagem.

Machu Picchu registrou cerca de 29 mil buscas médias mensais a mais que o Coliseu, segundo o levantamento. Os números, porém, representam interesse de pesquisa no ambiente digital e não necessariamente intenção efetiva de viagem, compra de passagens ou contratação de hospedagem.

Para chegar aos resultados, a Comparar Seguro de Viagem utilizou uma lista fixa contendo os termos correspondentes às sete maravilhas do mundo moderno. Os mesmos critérios foram aplicados aos sete monumentos, permitindo comparar o volume médio mensal de pesquisas realizadas no Google Brasil durante o período analisado.

Da inspiração ao roteiro

A pesquisa por um monumento pode ser o primeiro passo para a construção de uma viagem internacional. A partir daí, entram no planejamento questões como documentação, regras de entrada, transporte, condições climáticas e cuidados de saúde, que podem variar de acordo com o destino.

“Depois de escolher o destino, o viajante precisa olhar para outras etapas da viagem. Conhecer as exigências de entrada no país, avaliar os cuidados de saúde e entender como funciona a assistência contratada são medidas que podem fazer parte de uma preparação mais completa”, explica Liza.

O seguro viagem também pode integrar esse planejamento. De acordo com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), em viagens internacionais o seguro deve estar vinculado, no mínimo, à cobertura de despesas médicas, hospitalares e odontológicas, observadas as condições previstas na apólice.

A escolha do plano deve considerar os limites de cobertura, as condições de utilização e eventuais exclusões. Dessa forma, o viajante consegue entender previamente quais situações estão contempladas durante o período contratado.

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