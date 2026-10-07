Pabllo Vittar convoca seus amigos artistas a se posicionarem politicamente “Se posicionem ainda dá tempo gente, chega! Não tem como ficar usando post enigmático, vamos usar a nossa boca.”
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Vídeo declaração de voto Pabllo Vittar
Andressa Urach declara voto em Lula:
“Você sabia que foi no governo Lula foi criada uma política nacional dos direitos das pessoas LGBTQIA+? Eu não quero saber quem você ama, como você se veste ou como você se identifica. Quero saber se você tem o direito de viver, trabalhar, formar sua família e andar na rua sem medo. Eu não quero um Brasil que transforme pessoas LGBTQIA+, em inimigos políticos ou pauta de guerra cultural. E o meu voto é do Lula!”
Leia + sobre famosos, música e mais