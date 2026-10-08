Tamanduás-bandeira, mangusto-listrado e quatis do Zoo recebem tratamento

Tamanduás-bandeira, mangusto-listrado e quatis do Zoo Americana recebem tratamento preventivo

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A equipe técnica do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana realizou nesta terça-feira (6) tratamento preventivo contra ectoparasitas, como pulgas e carrapatos, em dois tamanduás-bandeira, um mangusto-listrado e nos quatis do Zoo. O manejo visa garantir maior qualidade de vida para os animais da instituição.

O tratamento é importante pelo fato de que zoológicos urbanos, como o de Americana, atraem animais de vida livre e sinantrópicos – espécies adaptadas ao meio urbano, tais como ratos, pombos, morcegos, dentre outros, que atuam como vetores, introduzindo pulgas e carrapatos no ambiente por onde transitam.

A médica veterinária do Parque Ecológico, Michelle Falcade Forti, detalhou o processo de medicação. “No caso dos tamanduás, o medicamento foi triturado e misturado em uma porção parcial de sua alimentação líquida, assegurando a ingestão completa da dose. Para os outros dois espécimes, mangusto-listrado e quatis, o remédio foi colocado em um pedaço de carne. O consumo foi devidamente acompanhado e concluído com sucesso”, contou.

A ação desta terça-feira ocorre uma semana depois do tratamento preventivo contra ectoparasitas realizado em um lobo-guará, dois cachorros-do-mato e cinco raposas-do-campo.

“Cada espécie tem comportamentos próprios. Portanto, para que seja eficaz, cada manejo deve levar em consideração essas particularidades”, explicou a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

“Todos os animais do Parque Ecológico recebem da equipe técnica cuidados adequados voltados ao seu bem-estar, que ocorrem regularmente”, concluiu a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

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