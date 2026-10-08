Bolsa Tote Cotuê acompanha a rotina de quem vive em movimento

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A rotina de quem pratica atividades físicas já não se resume ao tempo passado na academia. Treino, trabalho, supermercado, compromissos pessoais e momentos de lazer podem fazer parte de um mesmo dia — e essa mudança de comportamento também influencia a escolha dos acessórios.

É nesse cenário que a Tote Cotuê, produzida artesanalmente em algodão, encontra espaço no conceito de fitness lifestyle. Com proposta minimalista e maior capacidade, o modelo foi pensado para acompanhar diferentes situações sem a necessidade de trocar de bolsa ao longo do dia.

A Tote pode ser usada para levar roupas e acessórios para o treino, itens pessoais, objetos de trabalho ou compras do cotidiano. A proposta é justamente unir funcionalidade e versatilidade em uma única peça.

Com design clean, a bolsa também transita facilmente entre diferentes ambientes. Pode sair de casa para a academia pela manhã, seguir para o trabalho e terminar o dia em uma ida ao supermercado ou em um encontro com amigos.

Esse comportamento acompanha uma tendência mais ampla de consumo: a busca por produtos que tenham diferentes possibilidades de uso. Em vez de uma bolsa específica para cada atividade, o consumidor passa a valorizar peças que possam se adaptar à rotina.

“A vida fitness hoje está muito mais ligada a um estilo de vida do que a uma hora específica do dia. A pessoa treina, trabalha, faz compras e encontra amigos. Pensamos na Tote para acompanhar justamente essa rotina, com espaço e praticidade sem abrir mão de um design fashion”, destaca Denise Becker, fundadora da Cotuê.

Uma bolsa para um dia inteiro

A escolha de uma bolsa maior também atende quem precisa carregar mais itens durante uma rotina movimentada. Roupas para o treino, garrafa de água, nécessaire, objetos pessoais e até pequenas compras podem dividir espaço na mesma peça.

Produzida em 100% algodão, a Tote segue a proposta artesanal da Cotuê e está disponível em diferentes cores, permitindo combinações com estilos variados com uma peça versátil, capaz de cumprir diferentes funções, em vez de acumular acessórios destinados a ocasiões específicas.

O conceito de fitness lifestyle, portanto, ultrapassa a roupa esportiva e chega aos acessórios. A bolsa passa a fazer parte de uma rotina que valoriza movimento, praticidade, bem-estar e escolhas mais conscientes.

Para além da academia

A Tote Cotuê pode acompanhar diferentes perfis: quem frequenta academia, pratica corrida, pilates ou yoga; quem vai ao trabalho depois do treino; quem precisa passar no supermercado no caminho de casa; ou simplesmente quem prefere uma bolsa espaçosa e versátil para o cotidiano.

Mais do que uma bolsa para levar objetos, a proposta é ter um acessório que acompanhe o ritmo real da vida contemporânea.

Tote Cotuê — R$ 320,00

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