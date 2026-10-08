Itália prepara mais de 165 mil autorizações de trabalho para 2027

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A Itália publicou as regras operacionais para receber trabalhadores estrangeiros em 2027. Serão 165.850 entradas autorizadas para trabalho subordinado sazonal e não sazonal e trabalho autônomo. A etapa de pré-cadastro dos pedidos começa em 23 de outubro e vai até 7 de dezembro; os envios serão feitos em datas específicas entre janeiro e fevereiro do próximo ano.

O calendário pode interessar a brasileiros que receberam uma proposta de trabalho na Itália ou a empregadores que pretendem contratar profissionais que vivem fora da União Europeia. Mas o processo não começa com uma inscrição individual do trabalhador: são os empregadores ou intermediários autorizados que preenchem os pedidos de autorização de trabalho no portal do Ministério do Interior italiano.

Para a Dra. Ana Carolina Campara Brittes, advogada especialista em imigração, CEO da Campara Cidadania, Vistos & Viagens e membro da Comissão de Cidadania Italiana da Associação Brasileira de Advogados (ABA), conhecer o calendário com antecedência ajuda a organizar documentos e alinhar as etapas entre empresa e profissional.

“Os números chamam atenção, mas a existência de uma cota não significa que a pessoa possa simplesmente se candidatar a uma vaga no governo italiano. O pedido depende de uma contratação e é apresentado pelo empregador, dentro da categoria e dos prazos previstos. Por isso, trabalhador e empresa precisam entender o procedimento antes da abertura do calendário”, afirma a advogada.

Como as cotas estão distribuídas

Do total previsto para 2027:

76.200 entradas são destinadas ao trabalho subordinado não sazonal; dentro desse grupo, 14 mil são reservadas à assistência familiar;

são destinadas ao trabalho subordinado não sazonal; dentro desse grupo, são reservadas à assistência familiar; 89 mil entradas correspondem ao trabalho subordinado sazonal nos setores agrícola e turístico;

correspondem ao trabalho subordinado sazonal nos setores agrícola e turístico; 650 entradas são destinadas ao trabalho autônomo.

As autorizações fazem parte do planejamento italiano para o período de 2026 a 2028. As cotas são divididas por modalidade de trabalho e incluem reservas e critérios definidos pelo decreto que organiza a entrada legal de trabalhadores estrangeiros no país. A quantidade total, portanto, não corresponde a um conjunto único de vagas disponível indistintamente para qualquer candidato.

“É importante olhar para a categoria que corresponde à atividade profissional e para os requisitos aplicáveis a cada pedido. O trabalho sazonal, a contratação não sazonal, a assistência familiar e o trabalho autônomo seguem caminhos diferentes. A preparação começa pela compreensão desse enquadramento”, diz a Dra. Ana Carolina.

Datas para pré-cadastro e envio

Entre 23 de outubro, às 9h, e 7 de dezembro de 2026, às 20h, empregadores e intermediários autorizados poderão preencher os formulários no Portal de Serviços ALI, do Ministério do Interior. Depois, os pedidos serão enviados a partir dos chamados click days, datas de abertura específicas para cada tipo de contratação.

O calendário divulgado prevê:

12 de janeiro de 2027: trabalho sazonal agrícola;

trabalho sazonal agrícola; 9 de fevereiro: trabalho sazonal turístico;

trabalho sazonal turístico; 16 de fevereiro: trabalho subordinado não sazonal;

trabalho subordinado não sazonal; 18 de fevereiro: trabalho não sazonal na assistência familiar.

A circular também prevê que os pedidos possam ser apresentados até 31 de dezembro de 2027, desde que ainda haja cotas disponíveis para a modalidade correspondente.

O processo começa com a contratação

O Decreto Flussi organiza a entrada de trabalhadores estrangeiros vinculada a uma oportunidade de trabalho. Na prática, o empregador inicia o pedido de autorização — o nulla osta — pelo sistema italiano. A etapa de pré-cadastro serve para preparar as informações antes do envio na data correspondente; ela não equivale à concessão da autorização nem ao visto de entrada.

“Quem está no Brasil e pensa em trabalhar na Itália deve distinguir a autorização de trabalho do visto e das demais etapas migratórias. São procedimentos relacionados, mas cada um tem sua função. Também é essencial verificar se a contratação, a atividade e a documentação atendem às exigências da categoria escolhida”, explica a advogada.

A nova circular mantém o uso do Portal ALI e dos formulários específicos para as principais modalidades, entre elas trabalho agrícola sazonal, turismo, trabalho subordinado não sazonal e assistência familiar. A documentação e os dados exigidos variam conforme o tipo de pedido.

Planejamento antes do calendário

Com o início do pré-cadastro marcado para outubro, empresas interessadas em contratar profissionais estrangeiros têm um período definido para organizar os pedidos. Para os trabalhadores, a orientação é compreender como a contratação será feita e qual modalidade se aplica ao emprego oferecido, em vez de tratar a cota total como uma inscrição aberta ao público.

“Uma preparação cuidadosa reduz o risco de desencontro entre a proposta de trabalho, o formulário apresentado e a documentação necessária. Para quem considera uma mudança internacional, é importante tomar decisões com informação clara sobre as etapas e sobre as responsabilidades de cada parte”, afirma a Dra. Ana Carolina Campara Brittes.

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