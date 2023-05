Agricultores familiares do Zanaga recebem maquinário da Suzano

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos a partir do cultivo de eucalipto, realizou a entrega de equipamento agrícola visando melhorar a produção e comercialização de alimentos de agricultores(as) familiares da comunidade do Zanaga, em Americana (SP). Foi entregue 1 tratorito de 6 ½ cavalos que irá beneficiar em torno de 30 famílias da Associação dos Produtores Urbanos do Bairro Antonio Zanaga e Americana, a APRUZA. Até então, o preparo dos 1.700 metros de área de cultivo, distribuídos em 35 lotes, eram realizados de forma totalmente manual.

A entrega faz parte das iniciativas da companhia em promover o fortalecimento da agricultura familiar, gerando trabalho e renda no campo. “Na Suzano, um dos nossos direcionadores de cultura diz que: Só é bom para nós se for bom para o mundo, e promover o fortalecimento da agricultura familiar, aprimorando técnicas e potencializando o talento já existente nas comunidades é bom para a economia e também para a população. Além disso, temos o compromisso de ajudar a reduzir a pobreza nas áreas que temos atuação com ações que geram renda, fortalecendo os negócios locais. Com isso, esperamos, até 2030, tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza”, explica o gerente executivo Industrial, Marco Antônio Fuzato.

LEIA TAMBÉM: Chico Sardelli anuncia ação “mega recape” para 49 ruas; veja quais

Além de aumentar a produtividade no campo, o equipamento irá agilizar o trabalho das famílias. “Até então, nosso trabalho era todo manual, usávamos para o preparo da terra enxadas, enxadão, picaretas, um trabalho braçal e muito cansativo. Com o maquinário, iremos ganhar mais tempo e aumentar nossa produção. Esse apoio da Suzano tem sido essencial para os nossos produtores”, completa Aparecido Veridiano da Silva, presidente da Associação dos Produtores Urbanos do Bairro Antonio Zanaga e Americana – APRUZA.

Um novo tempo no campo

Aparecido Veridiano trabalha nessas terras desde 1972 e recorda que o trabalho sempre foi árduo, já que muitos(as) produtores(as) são aposentados(as). “A maioria das pessoas, que trabalha na horta comunitária, tira renda complementar da sua produção, já que nem sempre a aposentadoria é o suficiente para as despesas do mês. A média de idade das pessoas que trabalham aqui são de 35 a 48 anos, mas temos muitos(as) produtores(as) acima de 55 anos. Nossa principal produção é de alface, produzimos cerca de 20 mil pés por ano, além dos legumes e algumas frutas”, conta o presidente da APRUZA.

A entrega do tratorito ocorreu no galpão da horta comunitária e contou com a presença do gerente executivo Industrial, Marco Antônio Fuzato; do coordenador de Desenvolvimento Social de MS e SP, Israel Batista; e do agente de relacionamento local da equipe de Desenvolvimento Social das regionais Sul e Oeste de SP, Marcelo Xavier, assim como com a participação de cerca de 10 agricultores(as) associados(as).

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento