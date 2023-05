O montanhista Carlos Santalena está no Himalaia (Everest) em busca de um recorde.

Ele enfrenta as forças da natureza para se tornar o primeiro brasileiro a chegar ao topo do Monte Everest por quatro vezes. Embora seja o único capaz de atingir esse feito nesse primeiro semestre de 2023, ele não está sozinho na escalada. O alpinista é o guia da expedição e está acompanhado de clientes da Grade6, empresa especializada em expedições em Alta Montanha e Cursos de Escalada em Rocha e Curso de Escalada em Gelo.

Santalena é sócio da Grade6 – Expedições em Alta Montanha. Começou como estagiário, em 2008, com o objetivo de se tornar guia na empresa sediada em Campinas, interior de São Paulo, desde 1994, e realizar o sonho de chegar aos principais cumes do mundo. E viu a operadora crescer e se tornar referência. É a primeira companhia brasileira a operar no Aconcágua, Everest, Pirâmide Carstensz. E segue sendo a única no segmento em nível nacional a promover expedições rumo ao Everest e Pirâmide Carstensz, localizado na Oceania.

Os números comprovam a relevância da Grade6 em escaladas de alta montanha. Entre os 33 brasileiros que atingiram o ponto mais alto do planeta (8.849m), 17 foram liderados pela empresa. Outros cinco fizeram a preparação em Campinas. Isso significa que cerca de 70% dos alpinistas nacionais que conseguiram realizar a façanha tiveram envolvimento com a companhia.

Trajetória marcante – Recordes nacionais em relação ao Everest também marcam a trajetória da Grade6. Além de Santalena, brasileiro mais jovem a chegar ao “teto do mundo”, aos 24 anos, em 2011, a empresa detém outras marcas. Também levou para o cume da montanha mais alto do mundo a primeira brasileira: Ayesha Zangaro, em 2018, quando ela tinha 23 anos. O curioso é que, na mesma expedição, seu pai, Renato Zangaro se tornou o brasileiro mais velho a realizar a façanha, então com 60 anos de idade. Atualmente, o recordista é Joel Kriger, que, em 2022, aos 68 anos, estabeleceu a nova marca. Aretha Duarte, primeira negra latino-americana a chegar ao cume do Everest, é guia da Grade6.

A Grade6 é uma empresa sólida, referência nacional e com reconhecimento internacional. Porém, engana-se que seu negócio é apenas ser saudável financeiramente para expandir receita. Seu negócio são as pessoas. “Trabalhamos para oferecer, com segurança, experiências transformadoras. As pessoas voltam diferentes após uma escalada em alta montanha. Passam a valorizar mais o pessoal, muitas vezes o espiritual, além do material. E essa é uma das nossas missões”, comenta Santalena.

O alpinista, guia e sócio da Grade6 complementa. “É por meio dessa transformação pessoal dos nossos clientes que acreditamos poder também transformar comunidades locais. Assim, outro objetivo da empresa são os projetos sociais. Temos um no Nepal que é bastante forte, pois sustentamos 12 crianças de um orfanato local. Fazemos isso desde o terremoto de 2015 (Santalena estava no Himalaia e sentiu de perto todos os efeitos da tragédia). Um dos nossos objetivos é ajudar a melhorar cada ambiente pelo qual passamos, pensando tanto no social quanto no ambiental, enquanto buscamos as melhores, mais técnicas, seguras e desafiadoras escaladas do planeta”, finaliza.

Nome certo – A escolha do nome da empresa não se deu ao acaso. Grade6 é um grau de dificuldade de escaladas em grandes montanhas. É o máximo em uma graduação que vai de 1 a 6, consistindo em uma escalada de múltiplos dias e de extrema dificuldade técnica. A escalada da Face Sul do Monte Aconcágua, por exemplo, é um Grade6. Além das expedições, a empresa tem mais de 500 alunos formados em cursos de escalada em rocha.

Mais informações:

Instagram: @carlossantalena

Site: www.grade6.com.br

