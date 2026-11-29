É possível amar os filhos com todo o coração e, mesmo assim, se sentir completamente esgotada. A psicóloga Bruna Maiani chama a atenção para um tipo de cansaço que o descanso de uma noite não resolve: o acúmulo contínuo de responsabilidades com a casa, os filhos e a rotina, que leva muitas mães a adiar indefinidamente as próprias necessidades.

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Os números ajudam a dimensionar o problema. Segundo o IBGE, as mulheres dedicam em média 21,3 horas por semana a afazeres domésticos e cuidados de pessoas, quase o dobro das 11,7 horas dos homens.

Pesquisa da B2Mamy com a Kiddle Pass, divulgada em 2024, aponta que quase 9 em cada 10 mães entrevistadas relataram sintomas de burnout parental, e que entre mães solo o índice de esgotamento é 2,5 vezes maior.

“Existe uma cobrança de que a mãe dê conta de tudo, esteja sempre disponível e nunca demonstre cansaço. Muitas sentem que pedir ajuda ou parar para descansar é sinal de que não estão fazendo o suficiente. Essa culpa faz com que elas só busquem apoio quando já chegaram ao limite”, afirma Bruna Maiani.

Sinais de que o cansaço passou do limite

Exaustão que não melhora com descanso ou fins de semana;

Irritabilidade constante e sensação de estar sempre “no automático”;

Distanciamento emocional dos filhos, mesmo com o afeto preservado;

Culpa ao tirar qualquer tempo para si;

Sensação de não reconhecer a pessoa que era antes da maternidade.

“Ser uma boa mãe não significa esquecer de si mesma. A mulher continua tendo sentimentos, vontades e limites que precisam ser respeitados. O amor pelos filhos não precisa vir acompanhado do abandono de si. E nenhuma mãe precisa estar no limite para merecer ajuda”, diz a psicóloga.

O que fazer- Amar os filhos

Bruna Maiani orienta dividir as tarefas de forma explícita com o parceiro ou a rede de apoio, reservar momentos próprios sem culpa e procurar acompanhamento psicológico quando os sinais persistirem. Familiares e amigos também devem ficar atentos às mães que repetem que “está tudo bem” mesmo visivelmente exaustas.

Fonte:

Bruna Augusto Maiani, psicóloga

Mais informações:

Psicóloga formada pelo Centro Universitário do Norte de São Paulo (UNORTE) e administradora pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). Possui formação complementar em psicanálise nas diferentes fases da vida (infância, adolescência, vida adulta e envelhecimento), com participação em grupos de estudo, supervisão clínica e congressos nacionais e internacionais da área, incluindo o Congresso Brasileiro de Psicanálise (FEBRAPSI).