Corinthians e Grêmio se enfrentam hoje, domingo (29 de novembro de 2026), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A. Transmissão. O duelo será exibido ao vivo via streaming pelo Amazon Prime Video.
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O Corinthians tem atualmente 24,9% de risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2026, segundo levantamento do Departamento de Matemática da UFMG. Com 41 pontos em 36 jogos, o time está fora da zona de rebaixamento (15º lugar) e depende apenas de si para permanecer na Série A.
|Clube
|Pontos (36 jogos)
|Risco de queda (UFMG)
|Internacional
|38
|94,7%
|Mirassol
|41
|44,2%
|Grêmio
|41
|32,1%
|
Corinthians
|41
|24,9%
|Botafogo
|43
|4,1%
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