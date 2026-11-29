Corinthians e Grêmio se enfrentam hoje, domingo (29 de novembro de 2026), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A. Transmissão. O duelo será exibido ao vivo via streaming pelo Amazon Prime Video.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Corinthians tem atualmente 24,9% de risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2026, segundo levantamento do Departamento de Matemática da UFMG. Com 41 pontos em 36 jogos, o time está fora da zona de rebaixamento (15º lugar) e depende apenas de si para permanecer na Série A.

Clube Pontos (36 jogos) Risco de queda (UFMG) Internacional 38 94,7% Mirassol 41 44,2% Grêmio 41 32,1% Corinthians 41 24,9% Botafogo 43 4,1%

Leia + sobre esportes