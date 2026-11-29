Em sessão de julgamento realizada na quinta-feira (26), o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) desaprovou por unanimidade as contas do deputado estadual eleito Isaac Dal Col Antunes (PL).

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Segundo a relatora, juíza Maria Cláudia Bedotti, “foram omitidas 315 despesas, no montante de R$ 582.207,73, equivalentes a 46,32% do total contratado pela campanha, o que evidencia que parcela substancial dos gastos eleitorais deixou de ser informada no momento legalmente estabelecido.”

A omissão atingiu quase 50% das despesas contratadas, impossibilitando que a movimentação financeira da campanha fosse conhecida em sua real dimensão durante o período próprio de fiscalização.

Ainda que o candidato tenha incluído as despesas na prestação de contas final, a irregularidade permanece, “pois embora permita o conhecimento ulterior das operações, a regularização tardia não recompõe a transparência que deveria ter sido assegurada durante a campanha, quando as informações eram exigíveis e poderiam ser submetidas à fiscalização contemporânea pela Justiça Eleitoral”, afirmou a relatora em seu voto.

A desaprovação das contas de campanha não impede a diplomação dos eleitos.

Cabe recurso ao TRE.

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