O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, recebeu nesta sexta-feira (27), em seu gabinete, os três estudantes da Rede Municipal de Ensino vencedores do Concurso Cultural Lumi e Mamu. A iniciativa integra as ações de conscientização da mobilização Passos que Salvam, do Hospital de Amor, em parceria com o projeto Propósito que Cura, e busca sensibilizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.

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De Santa Bárbara, o Concurso contou com a participação de 1.460 crianças dos 4º anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, além de estudantes dos 6º anos da Rede Estadual de Ensino. A iniciativa também envolveu alunos de Americana, que terá cerimônia própria para premiação de seus três educandos vencedores.

Entre os estudantes, o primeiro lugar ficou com Jorge Delabio, do 4º ano A da Emefei Rosa Lee Carr Conti, que recebeu um PlayStation 5. O segundo lugar foi conquistado por Philipe Noah, do 4º ano A da Emefei Professora Antonia Dagmar de Almeida Rosolen, premiado com uma bicicleta. Já Carolina Oliveira Barbosa, do 4º ano B da Emefei Gessi Terezinha Buschinelli Carneiro, conquistou o terceiro lugar e recebeu um tablet.

A proposta do Concurso foi criar, manualmente e sem o auxílio de ferramentas de inteligência artificial, desenhos dos personagens Lumi e Mamu, acompanhados de frases de impacto sobre cuidado, amor e atitudes que salvam vidas. Os mascotes representam, de forma lúdica, a mensagem de que o câncer infantil tem cura e que o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento.

Fala Piovezan

“Fico muito feliz em receber nossos alunos e reconhecer o trabalho que fizeram em uma iniciativa com uma mensagem tão importante. Quero agradecer à Dryele, ao Hospital de Amor, às famílias, aos professores e a toda a nossa Rede Municipal pelo envolvimento. Mais do que um concurso de desenhos, essa ação ajuda a levar informação e conscientização. O diagnóstico precoce e o início rápido do tratamento fazem toda a diferença. Precisamos continuar trabalhando para que essa informação chegue às famílias e para que nossas crianças tenham acesso ao cuidado e à oportunidade de seguir suas vidas com saúde”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Dryele Balbinotti, organizadora do Propósito que Cura, ressaltou que a recepção dos estudantes no gabinete também representa uma forma de valorizar o empenho e a dedicação das crianças, incentivando-as a acreditar em seu potencial e continuar participando de iniciativas como essa.

“Foi muito emocionante ver como as escolas abraçaram essa causa e como as crianças se dedicaram ao concurso. Para mim, esse momento de recebê-las no gabinete tem um significado muito especial, porque elas podem perceber que todo o esforço e a criatividade foram reconhecidos. É importante que se sintam valorizadas, que acreditem no próprio potencial e continuem sonhando e se dedicando”, destacou.

A organizadora também enfatizou que o Brasil conta com hospitais públicos, profissionais e recursos de excelência para o tratamento do câncer infantojuvenil, mas que o diagnóstico tardio ainda representa um grande desafio. Segundo ela, é fundamental ampliar o acesso à informação para que as famílias reconheçam os sinais de alerta e procurem atendimento médico o quanto antes.

A campanha utiliza os personagens Lumi, do Propósito que Cura, e Mamu, do Hospital de Amor, para aproximar o tema do universo infantil e ampliar a conscientização sobre a doença. A mobilização Passos que Salvam reforça a importância da informação, da identificação precoce dos sinais e sintomas e do encaminhamento rápido para o diagnóstico e tratamento.

Participaram também do encontro a chefe de Gabinete, Roberta Semmler Laudissi, e a secretária-adjunta de Educação, Christiane Laudissi D’Ávila, além dos familiares dos alunos.

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