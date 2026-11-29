São Paulo é campeão das Paralimpíadas Escolares pela 14ª vez

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São Paulo se sagrou campeão das Paralimpíadas Escolares 2026 nesta sexta-feira (27). Esse foi o 14º título paulista, sendo o sexto conquistado consecutivamente desde 2021. O resultado mostrou mais uma vez o protagonismo de São Paulo no paradesporto nacional.

A delegação paulista venceu em 14 das 17 modalidades disputadas e somou 919 pontos. A segunda colocação de 2026 ficou com o Distrito Federal, com 438 pontos, seguido pela Paraíba, que somou 399.

Na segunda e última semana de competições, São Paulo foi campeão no halterofilismo, natação, judô, tênis de mesa, badminton, futebol para paralisados cerebrais, vôlei sentado e bocha.

A delegação paulista foi a maior entre todos os estados, formada por 376 jovens atletas, que alcançaram os melhores resultados durante as etapas dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), organizados pelas Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de Esportes, Educação e Centro Paula Souza.

“Esse hexacampeonato paulista é motivo de grande orgulho por ser o resultado de todo o trabalho que fizemos para desenvolver o paradesporto no estado, apoiando jovens talentos com potencial de se tornarem futuros atletas de alto rendimento”, celebrou Marcos da Costa, secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

As Paralimpíadas Escolares são o maior evento esportivo do mundo para crianças e jovens com deficiência em idade escolar (entre 10 e 18 anos) e, nesta edição, bateram o recorde de participação, reunindo 2.246 estudantes de todo o país.

Organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro desde 2006 (exceto em 2008 e 2020), o evento promove o desenvolvimento do paradesporto nacional, revelando jovens talentos com potencial para serem futuros atletas de alto rendimento.

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