Os serviços de zeladoria realizados pela Prefeitura passaram por diferentes trechos de Americana nesta semana. A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) realizou capinação, limpeza, trituração de galhos, recolha de lenha, plantio de mudas do projeto Refloresta Americana, dentre outros serviços.

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As intervenções têm por objetivo cuidar do espaço público e favorecer o bem-estar do cidadão, em sua circulação pelo município.

Aos serviços regulares se somam o trabalho de limpeza dos trechos na cidade afetados pelo transbordamento do Ribeirão Quilombo, realizado de forma coordenada pelas equipes da SMA, do Departamento de Água e Esgoto (DAE) e da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

Também no início da semana a equipe da SMA iniciou um trabalho de poda técnica nas árvores e palmeiras da Praça Comendador Müller para posterior colocação de enfeites de Natal.

As equipes de zeladoria realizam seus serviços pautados em um cronograma de trabalho, que pode ser alterado de acordo com as condições climáticas ou situações de segurança.

Confira o balanço dos serviços de zeladoria em Americana na semana:

– Avenida Bandeirantes: trituração de galhos;

– Avenida Raphael Vitta: manutenção de cercas do Parque Natural Nilton Pinto Duarte e capinação e limpeza na avenida;

– Avenida São Jerônimo: capinação e limpeza;

– Campo Limpo: capinação, limpeza e manutenção na rotatória da Avenida Antônio Pinto Duarte com a Avenida da Saúde;

– Campo Verde: capinação, limpeza e roçagem na Praça Benedito Ribeiro Pires de Campos e capinação na Rua José Fogo;

– Cariobinha: trituração e limpeza na Rua São Sebastião e limpeza na Praça Maria Penélope Tonelli Sacoman;

– Centro: capinação, limpeza, manutenção no jardim e poda técnica nas árvores na Praça Comendador Müller e capinação na Praça Quinze de Novembro;

– Chácara Machadinho: capinação e limpeza na Rua Ilha Bela;

– Cidade Jardim: recolha de lenha na Praça Oscar Ignácio de Souza;

– Córrego Bertini: manutenção e plantio de mudas do projeto Refloresta Americana;

– Jardim Brasil: destoca na Rua Benedito Aparecido Bertossi;

– Jardim Colina: capinação e limpeza na Praça dos Veteranos, na Praça Hildebrando Gobbo e lavagem das quadras de tênis do Centro Cívico;

– Jardim Ipiranga: capinação e limpeza na Avenida Armando Sales de Oliveira, trituração de galhos na Rua Inhaúma e capinação na Praça Luiz de Boni;

– Jardim Santana: capinação na Praça João José Chinelato;

– Nova Carioba: capinação, manutenção e plantio mudas na Avenida Santa Cecília;

– Parque Novo Mundo: capinação nas ruas Rafard, Jaú, Osasco e Guarujá, capinação e limpeza nas ruas Rio Claro e Avaré, nas praças Professor Felippe Monteiro Hellmeister e Maestro Antonio Ragazzo e na Avenida Campos do Jordão, trituração de galhos na Rio Claro, roçagem no cruzamento entre a Rua Peruíbe e a Rua Guarujá e na Rua Artur Nogueira;

– Parque Residencial Jaguari: capinação e limpeza na Praça Sebastião Morelli “Martelo”;

– Praia dos Namorados: manutenção e limpeza;

– São José: capinação e limpeza na Praça Catharina Boschiero Frezzarin;

– Vila Amorim: capinação e limpeza na Praça Américo Rodrigues de Almeida e capinação na Rua Antônio Feliciano Castilho;

– Vila Bertini: capinação e limpeza na Praça Milhem Abrão e capinação na Praça Itália;

– Vila Mariana: capinação e limpeza na Rua Fernando Luiz Baldin, capinação nas praças Padre Gleiton Pinheiro de Miranda e Luiz Luchesi e roçagem na Rua Doutor Roberto Norris;

– Vila Omar: capinação na Rua Hermes Fontes;

– Vila Rehder: trituração de galhos na Rua Doze de Novembro;

– Vila Santa Catarina: trituração de galhos na Rua Padre Manoel da Nóbrega; e

– Werner Plaas: roçagem na Praça Maçônica.

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