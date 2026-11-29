Semáforos apagados entre Americana e SB agora cedo

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Leitores do NM reclamam que sem semáforos estão apagados no trecho das avenidas Santa Bárbara, Iacanga e outras entre Americana e SBO.

Vídeo registrado agora às 11h30 veio junto com a reclamação de que já faz mais de uma hora de faróis apagados.

A leitora do site afirma que já entrou em contato com setores responsáveis mas não obteve resposta. Ela disse também ter registrado princípios de confusão, mas sem acidente.

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