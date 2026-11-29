A educação pública de Santa Bárbara d’Oeste foi destaque na 98ª Jornada de Foguetes, realizada em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Estudantes de duas escolas estaduais do município participaram da competição nacional, levando o nome da cidade e conquistando medalha de ouro no evento.

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As equipes chegaram à Jornada após serem classificadas por meio da SP.ACE (São Paulo: Astronomia, Ciências Espaciais e Engenharia de Foguetes), iniciativa promovida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP), em parceria com a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Representando a Escola Estadual Professor Ulisses de Oliveira Valente, a equipe alcançou a marca de 359,8 metros no lançamento de seu foguete.

Já a equipe da Escola Estadual Neuza Maria Nazatto de Carvalho atingiu 357,1 metros. A delegação da Escola Estadual Professor Ulisses de Oliveira Valente, participaram o professor Luís Fernandes de Aguiar e os estudantes João Artur P. dos Santos e Nicolas Pietro de L. Amaral.

Santa Bárbara

Pela Escola Estadual Neuza Maria Nazatto de Carvalho contou com a professora Solange Cristina Gazola Milan e os alunos José Matheus da Cruz Rodrigues Batista, Pedro Henrique Alencar Corazza e Pietro Henrique Vicente. A Jornada de Foguetes reúne estudantes e professores de diversas regiões do Brasil, proporcionando experiências práticas nas áreas de física, astronomia, tecnologia e engenharia. Durante o evento, os participantes têm a oportunidade de apresentar seus projetos, trocar experiências e aplicar conhecimentos desenvolvidos em sala de aula.

A participação das duas escolas representa uma importante conquista para a educação pública de Santa Bárbara d’Oeste, evidenciando o talento dos estudantes, a dedicação dos professores e a importância de incentivar a ciência e a inovação dentro das escolas. Mais do que os resultados alcançados nos lançamentos, a experiência deixa um legado de aprendizado, descoberta e novas possibilidades para os jovens estudantes.

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