Americana realiza 8ª etapa do Ranking de Tênis de Mesa nesta quarta e sábado

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A 8ª etapa do torneio Ranking de Tênis de Mesa de Americana será disputada nesta quarta-feira (28) e no sábado (31), no Centro de Treinamento da modalidade, localizado no Centro Cívico. A entrada é gratuita. A competição é organizada pela Secretaria de Esportes.

Os jogos da categoria A começam nesta quarta-feira, às 19h. No sábado, as disputas das categorias B, C e D terão início a partir das 8h.

As categorias são organizadas de acordo com a idade e o nível técnico dos participantes. A categoria A, principal da competição, não tem limite de idade. A B é destinada a atletas a partir dos 16 anos; a C, a jogadores iniciantes de até 15 anos; e a D, a crianças de até 12 anos.

O professor Maurel Luchiari, responsável pela equipe de tênis de mesa da Secretaria de Esportes, destaca a importância do torneio para o desenvolvimento dos atletas. “O Torneio Ranking de Tênis de Mesa é importante porque permite que os atletas acompanhem sua evolução a cada etapa, ganhem experiência em quadra e busquem melhorar seus resultados. Com a proximidade da etapa final, cada partida ganha ainda mais importância na disputa pela conquista do título da competição”, destaca.

O professor Odail de Oliveira também ressalta a contribuição da competição para a integração dos praticantes e o incentivo à modalidade. “Além dos resultados, o torneio é uma oportunidade de reunir os praticantes, promover a integração entre os atletas e estimular a participação nas atividades da modalidade. A realização das etapas ao longo do ano ajuda a manter esse ambiente esportivo ativo e incentiva a continuidade dos treinamentos”, afirma.

O secretário de Esportes, Guilherme Vital, destaca o papel da competição no incentivo à prática esportiva. “Essa competição é uma oportunidade para os atletas colocarem em prática suas habilidades, buscarem evolução e acompanharem seu desempenho ao longo da temporada. A competição também contribui para fortalecer a modalidade em Americana e incentivar cada vez mais pessoas a praticarem esporte”, reforça.

Classificação

Na categoria A, Gabriel Bertella lidera a classificação acumulada, com 540 pontos, seguido por Frederico Martins, com 500, e Giovani Fatobene, com 310.

Na categoria B, Giovanni Fatobene ocupa a primeira posição, com 600 pontos. Vinicius Salmi está em segundo lugar, com 320, seguido por Davi Wagner, com 300, e Eduardo Santarosa, com 280.

Giovanni Fatobene também lidera a categoria C, com 700 pontos. Vinicius Salmi soma 460 pontos, enquanto Miguel Bazo tem 310 e Eduardo Santarosa, 300.

Na categoria D, Asafe Bomtempo e Rafael Aro estão empatados na liderança, com 580 pontos cada. João Augusto Gelmini ocupa a terceira posição, com 330, seguido por Manuele Gardelin Luchiari, com 320 pontos.

O torneio terá dez etapas ao longo da temporada, com a grande final prevista para novembro.

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