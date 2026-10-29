A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e a Nova Via disponibilizarão uma linha especial na segunda-feira (2), Dia de Finados, passando pelos Cemitérios Municipais Campo da Ressurreição (Central) e da Paz (Cabreúva). A expectativa é que os dois locais recebam, ao todo, cerca de 5 mil pessoas neste fim de semana prolongado.

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O ônibus sairá do Terminal Central (Rua Prudente de Moraes, 271, Centro), em quatro horários: 8h, 10h, 12h, 14h e 16h. Além do Centro, o veículo passa pelos bairros Vila Romi, Vila Oliveira, Vila Diva, Jardim Batagin, Residencial Furlan e Vila Mac Knight. O trajeto é o seguinte:

Rua Prudente de Moraes

Rua XV de Novembro

Avenida Tiradentes

Rua Riachuelo

Avenida Pérola Byington (Cemitério Campo da Ressurreição)

Avenida Bandeirantes

Avenida Mário Dedini

Rua Itaúna

Rua Indaiá

Rua Francisco Manoel da Silva

Rua Barão de Mauá

Rua Mato Grosso

Avenida da Saudade (Cemitério da Paz)

Avenida Tiradentes

Rua Duque de Caxias

Rua Floriano Peixoto

Terminal Urbano



Os Cemitérios Municipais Campo da Ressurreição (Central) e da Paz (Cabreúva) funcionarão em horário normal entre sexta-feira (30), recesso em comemoração ao Dia do Servidor Público, e segunda-feira, das 8 às 17 horas.

Os serviços de reforma de sepulturas serão realizados até sexta-feira (30). Já a limpeza dos túmulos poderá ocorrer até domingo (1º).

Ambulantes

Nas proximidades dos dois Cemitérios Municipais, além do Cemitério Parque dos Lírios — este particular — a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste disponibilizou boxes para comerciantes devidamente cadastrados. Somente os vendedores instalados nas áreas demarcadas estão autorizados a exercer atividades.

Estão autorizadas as vendas de flores naturais e artificiais, velas, pastéis, refrigerantes, água (bebidas não alcoólicas), caldo de cana, lanches, doces, tapioca, melancia, abacaxi, frutas, milho verde e derivados, churros, sorvetes e sucos. Não será permitida a comercialização de churrasco (espetinho), acessórios em geral, bolsas, roupas, brinquedos, bijuterias e outros produtos não previstos.

Cemitérios de Americana devem receber 20 mil pessoas no feriado de Finados

Os cemitérios da Saudade e do Parque Gramado, em Americana, devem receber cerca de 20 mil pessoas durante o feriado de Finados, entre sábado (31) e segunda-feira (2), de acordo com estimativa da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu). Os espaços estarão abertos das 7h às 17h.

“Os cemitérios estão recebendo as manutenções necessárias, com os serviços de limpeza, manutenção e poda intensificados nos últimos dias, para o acolhimento das famílias que vão prestar homenagens aos seus entes queridos nesta data especial”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Missas

No Dia de Finados, na segunda-feira (2), serão realizadas missas nas capelas dos dois cemitérios.

No Cemitério da Saudade, as celebrações estão programadas para as 8h, 10h, 14h e 16h.

No Cemitério do Parque Gramado, as missas serão realizadas às 7h, 8h30, 10h, 12h, 14h e 16h.