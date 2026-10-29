A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e a Nova Via disponibilizarão uma linha especial na segunda-feira (2), Dia de Finados, passando pelos Cemitérios Municipais Campo da Ressurreição (Central) e da Paz (Cabreúva). A expectativa é que os dois locais recebam, ao todo, cerca de 5 mil pessoas neste fim de semana prolongado.
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O ônibus sairá do Terminal Central (Rua Prudente de Moraes, 271, Centro), em quatro horários: 8h, 10h, 12h, 14h e 16h. Além do Centro, o veículo passa pelos bairros Vila Romi, Vila Oliveira, Vila Diva, Jardim Batagin, Residencial Furlan e Vila Mac Knight. O trajeto é o seguinte:
- Rua Prudente de Moraes
- Rua XV de Novembro
- Avenida Tiradentes
- Rua Riachuelo
- Avenida Pérola Byington (Cemitério Campo da Ressurreição)
- Avenida Bandeirantes
- Avenida Mário Dedini
- Rua Itaúna
- Rua Indaiá
- Rua Francisco Manoel da Silva
- Rua Barão de Mauá
- Rua Mato Grosso
- Avenida da Saudade (Cemitério da Paz)
- Avenida Tiradentes
- Rua Duque de Caxias
- Rua Floriano Peixoto
- Terminal Urbano
Os Cemitérios Municipais Campo da Ressurreição (Central) e da Paz (Cabreúva) funcionarão em horário normal entre sexta-feira (30), recesso em comemoração ao Dia do Servidor Público, e segunda-feira, das 8 às 17 horas.
Os serviços de reforma de sepulturas serão realizados até sexta-feira (30). Já a limpeza dos túmulos poderá ocorrer até domingo (1º).
Ambulantes
Nas proximidades dos dois Cemitérios Municipais, além do Cemitério Parque dos Lírios — este particular — a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste disponibilizou boxes para comerciantes devidamente cadastrados. Somente os vendedores instalados nas áreas demarcadas estão autorizados a exercer atividades.
Estão autorizadas as vendas de flores naturais e artificiais, velas, pastéis, refrigerantes, água (bebidas não alcoólicas), caldo de cana, lanches, doces, tapioca, melancia, abacaxi, frutas, milho verde e derivados, churros, sorvetes e sucos. Não será permitida a comercialização de churrasco (espetinho), acessórios em geral, bolsas, roupas, brinquedos, bijuterias e outros produtos não previstos.
Cemitérios de Americana devem receber 20 mil pessoas no feriado de Finados
Os cemitérios da Saudade e do Parque Gramado, em Americana, devem receber cerca de 20 mil pessoas durante o feriado de Finados, entre sábado (31) e segunda-feira (2), de acordo com estimativa da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu). Os espaços estarão abertos das 7h às 17h.
“Os cemitérios estão recebendo as manutenções necessárias, com os serviços de limpeza, manutenção e poda intensificados nos últimos dias, para o acolhimento das famílias que vão prestar homenagens aos seus entes queridos nesta data especial”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.
Missas
No Dia de Finados, na segunda-feira (2), serão realizadas missas nas capelas dos dois cemitérios.
No Cemitério da Saudade, as celebrações estão programadas para as 8h, 10h, 14h e 16h.
No Cemitério do Parque Gramado, as missas serão realizadas às 7h, 8h30, 10h, 12h, 14h e 16h.
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