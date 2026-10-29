Santa Bárbara atende mais de 200 pacientes em mutirões de cirurgia de catarata

Santa Bárbara tem mais de 200 pacientes atendidos em mutirões de cirurgia de catarata

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Os mutirões de cirurgia de catarata promovidos pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, já contemplaram 217 pacientes. A última ação ocorreu nesta segunda-feira (26), no Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha”, com 21 procedimentos realizados.

Neste mês, também houve outro mutirão, no dia 19, com 42 cirurgias. As ações acontecem desde o dia 26 de agosto, no Centro de Procedimentos Ambulatoriais do Cidade Saúde, que está em seu quarto mês de funcionamento. Só nos três primeiros meses, o complexo realizou 46.463 atendimentos, entre consultas, exames e procedimentos.

Essa é a primeira vez na história que cirurgias de catarata são realizadas em um serviço próprio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

“Já são mais de 200 pacientes atendidos em apenas dois meses. Essas cirurgias representam um avanço importante para a Saúde do Município, pois são realizadas em uma estrutura própria, preparada para atender a população com qualidade e segurança. Além de ampliar nossa capacidade de atendimento, essa iniciativa contribui para reduzir a espera e proporcionar mais qualidade de vida aos pacientes”, afirmou o secretário de Saúde, Marcus Pensuti.

Cidade Saúde

Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, o Cidade Saúde foi inaugurado pelo prefeito Rafael Piovezan no final de junho e entrou em funcionamento em julho.

Foram investidos R$ 25 milhões na unidade, integralmente com recursos próprios da Prefeitura. O complexo possui quatro pavimentos, 3,6 mil metros quadrados de área construída e 28 consultórios, reunindo em um único endereço o Centro de Especialidades, a Central de Regulação, setores da Atenção Básica, Vigilâncias em Saúde, Secretaria de Saúde e a Farmácia Municipal.

Projetado para oferecer mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho aos profissionais, o prédio dispõe de estrutura moderna, ambientes climatizados, iluminação natural, sistema de energia fotovoltaica e soluções voltadas à sustentabilidade e à eficiência energética. Outro diferencial é a integração com o Terminal Leste, facilitando o acesso da população por meio do transporte coletivo.

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