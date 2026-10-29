O vereador de Americana Marcos Caetano (PL) apresentou projeto de lei para ampliar os benefícios do Cartão do Idoso em Americana. Segundo o próprio vereador, a proposta busca permitir que idosos usem o benefício também em vagas comuns, ampliando acessibilidade e mobilidade.

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A assessoria do vereador contou ao NM que não se trata de levar gratuidade aos idosos 60+ da cidade, mas estender o Cartão Idoso para o uso de vagas comuns/nas ruas.

Antes de Caetano, a Estapar

Americana passou por uma crise no sistema de Área Azul no atual mandato do prefeito Chico Sardelli (PL). Ele e seu filho, o hoje eleito deputado estadual Franco Sardelli (PL), lutaram para retirar da Estapar o comando da Área Azul na cidade, mas a empresa persiste no controle dos estacionamentos públicos da região central da cidade.