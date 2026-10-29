Câmara realiza solenidade para homenagear 18 pessoas com Medalha Dona Margarida e Diploma de Gratidão

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A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realiza na próxima quarta-feira (4), às 19h, a solenidade de entrega da Medalha Dona Margarida da Graça Martins – A Fundadora e do Diploma de Gratidão. Ao todo, 18 pessoas serão homenageadas no evento, que será realizado no Plenário “Dr. Tancredo Neves”, na sede do Legislativo.

As honrarias, instituídas pelo Decreto Legislativo nº 08/1986, são destinadas a cidadãos que prestaram relevantes serviços ao desenvolvimento do município.

Os homenageados são Wilma Steagall de Tommaso, Manoel Alves de Queiroz, Anízio Tavares da Silva, padre Ademilson Lopes da Silva, Aparecida de Fátima Silva Carvalho, Silvia Maria Ferreira de Jesus Motta, Lucas Agrícola, Vanir Natalino de Carvalho, Eunice Aparecida Vital Pascon, Daniel de Araújo Malafaia, Gilmar Aparecido Arante, Iria Aparecida Nunes Oliveira da Silva, Júlio César Pedroso, Marcelo Bortolozzo, Fabiana Fernanda Fachine, Sinval João dos Santos Cerqueira, Silvana Ferraz de Camargo Possignollo e Ronaldo Aparecido Folster.

A cerimônia será aberta ao público e ocorrerá na sede da Câmara, localizada na Rodovia SP-306, nº 1.001, no Residencial Dona Margarida.

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