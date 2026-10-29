Marilza Aparecida Dikerto, idosa de 72 anos, desapareceu esta terça-feira (27 de outubro) após fugir de uma casa de repouso localizada no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Americana.
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Familiares entraram em contato com a reportagem e contaram que ele sofre de demência e faz uso de medicamentos controlados. Ela possui cabelos grisalhos.
Filho de idosa em desespero
O filho de Marilza entrou em contato mas disse não estar em condições de conversar dada a situação de buscas por notícias da mãe.
Qualquer informação que possa ajudar a localizar
Marilza pode ser compartilhada pelos telefones:
(19) 99823-2130
(19) 99516-2103
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