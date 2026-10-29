Lucas Leoncine participa de encontro regional sobre Fundos Municipais de Meio Ambiente

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O vereador Lucas Leoncine (PSD) participou nesta quinta-feira (29) do encontro regional sobre Fundos Municipais de Meio Ambiente promovido pelo Consórcio PCJ – Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, realizado no auditório do Centro de Cultura e Lazer de Americana.

De acordo com o vereador, o evento teve como objetivo promover a integração entre gestores públicos, estimular a cooperação regional e incentivar a criação e estruturação de fundos municipais de Meio Ambiente por meio de troca de experiências. “Uma arena de troca de informações que visam o aprimoramento das políticas ambientais nos municípios da região. Temos inúmeros desafios nesse setor, principalmente na gestão do saneamento básico, e precisamos buscar alternativas, pois o meio ambiente impacta diretamente na qualidade de vida da população”, comentou.

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