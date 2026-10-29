Semana do Lixo Zero— A Secretaria de Educação de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Núcleo de Educação Ambiental, realizou no último sábado (24), na Cooperativa Juntos Somos Fortes, o 11º Encontro do Oásis de Saberes: Ecos do Futuro, marcando a abertura oficial da Semana do Lixo Zero no Município.

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Com o tema “Para além da reciclagem: do consumo à economia circular”, o evento reuniu a comunidade para uma reflexão sobre a necessidade de olhar com atenção para todos os resíduos gerados na cidade e garantir seu destino correto.

Afinal, a reciclagem representa apenas uma etapa de um processo muito mais amplo. Grande parte das embalagens e dos materiais consumidos diariamente apresenta baixa reciclabilidade ou sequer é efetivamente reciclada, tendo como destino final os aterros sanitários. Em muitos casos, esses resíduos ainda são descartados de maneira inadequada, contribuindo para a poluição do solo e da água, a degradação dos ecossistemas e a intensificação dos impactos socioambientais associados aos nossos padrões de produção e consumo.

Semana do Lixo Zero

Para aprofundar esse debate, a bióloga Isabella Barichello, juntamente com a equipe da Cooperativa Juntos Somos Fortes, conduziu uma roda de conversa sobre os impactos socioambientais dos nossos hábitos de consumo. Durante o encontro, os representantes da cooperativa compartilharam experiências e desafios vivenciados diariamente na triagem dos materiais recicláveis, promovendo uma reflexão sobre o papel fundamental dos catadores, a complexidade da gestão de resíduos e a importância da economia circular na prática.